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Рима Баталова – о восстановлении в правах паралимпийцев России: Мы рук не опускали

8 февраля 2019, 11:46
Фото: rima-batalova.ru
Международный паралимпийский комитет (IPC) восстановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР) с 15 марта.

Об этом сообщил журналистам глава IPC Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Бонне.

- ПКР доказал IPC, что он изменился в корне, и сейчас это нужно доказать это всему миру, - цитирует РИА Новости слова Парсонса.

Решение IPC означает, что российские паралимпийцы смогут выступать на Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов под государственным флагом.

13-кратный паралимпийский чемпион, депутат Госдумы Рима Баталова прокомментировала Медиакорсети решение восстановить ПКР в правах.

- Это долгожданное, хотя несколько запоздалое сообщение, - сказала Рима Баталова. – Наши спортсмены продолжали тренироваться, и сейчас они могут полноценно готовиться в Паралимпийским играм 2020 года.

- Самое главное – что мы будем выступать под своим флагом, в своей экипировке и под своим гимном мы будем стоять на пьедестале, - подчеркнула она. – Для нас, конечно, это очень важно.

По словам депутата, особенно это решение важно для спортсменов Башкирии, которые вносят большой вклад в победы паралимпийцев страны. Большую часть медалей завоевывают башкирские спортсмены-паралимпийцы в легкой атлетике и в плавании.

- Теперь им придется выполнять международные нормативы, чтобы доказать свое право участия в российской сборной, - отметила Рима Баталова. – Раньше они не могли этого сделать, так как не были допущены на международные соревнования. Но мы рук не опускали, работали и команду готовили, спортсмены выезжали на сборы и выступали на российских соревнованиях.

- Времени до паралимпиады достаточно, да и выбора нет, отступать нам некуда, - добавила она.

Справка. Членство ПКР в IPC было временно приостановлено в августе 2016 года после допингового скандала. В сентябре 2018 года отстранение продлили из-за невыполнения некоторых требований IPC. Одним из них было восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 20 сентября 2018 WADA восстановило полноправный статус РУСАДА. 4 февраля 2019 года в ПКР заявили, что выполнили 67 условий дорожной карты по восстановлению членства в IPC. Сегодня было объявлено о выполнении еще двух условий.

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