Рима Баталова – о восстановлении в правах паралимпийцев России: Мы рук не опускали

- Теперь им придется выполнять международные нормативы, чтобы доказать свое право участия в российской сборной, - отметила Рима Баталова. – Раньше они не могли этого сделать, так как не были допущены на международные соревнования. Но мы рук не опускали, работали и команду готовили, спортсмены выезжали на сборы и выступали на российских соревнованиях.