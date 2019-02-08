Рима Баталова – о восстановлении в правах паралимпийцев России: Мы рук не опускали

Об этом сообщил журналистам глава IPC Эндрю Парсонс на пресс-конференции в Бонне.
- ПКР доказал IPC, что он изменился в корне, и сейчас это нужно доказать это всему миру, - цитирует РИА Новости слова Парсонса.
Решение IPC означает, что российские паралимпийцы смогут выступать на Паралимпийских играх 2020 и 2022 годов под государственным флагом.
13-кратный паралимпийский чемпион, депутат Госдумы Рима Баталова прокомментировала Медиакорсети решение восстановить ПКР в правах.
- Это долгожданное, хотя несколько запоздалое сообщение, - сказала Рима Баталова. – Наши спортсмены продолжали тренироваться, и сейчас они могут полноценно готовиться в Паралимпийским играм 2020 года.
- Самое главное – что мы будем выступать под своим флагом, в своей экипировке и под своим гимном мы будем стоять на пьедестале, - подчеркнула она. – Для нас, конечно, это очень важно.
По словам депутата, особенно это решение важно для спортсменов Башкирии, которые вносят большой вклад в победы паралимпийцев страны. Большую часть медалей завоевывают башкирские спортсмены-паралимпийцы в легкой атлетике и в плавании.
- Теперь им придется выполнять международные нормативы, чтобы доказать свое право участия в российской сборной, - отметила Рима Баталова. – Раньше они не могли этого сделать, так как не были допущены на международные соревнования. Но мы рук не опускали, работали и команду готовили, спортсмены выезжали на сборы и выступали на российских соревнованиях.
- Времени до паралимпиады достаточно, да и выбора нет, отступать нам некуда, - добавила она.
Справка. Членство ПКР в IPC было временно приостановлено в августе 2016 года после допингового скандала. В сентябре 2018 года отстранение продлили из-за невыполнения некоторых требований IPC. Одним из них было восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 20 сентября 2018 WADA восстановило полноправный статус РУСАДА. 4 февраля 2019 года в ПКР заявили, что выполнили 67 условий дорожной карты по восстановлению членства в IPC. Сегодня было объявлено о выполнении еще двух условий.