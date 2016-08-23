Рима Баталова: Когда творишь добро, ты радуешься!

Рима Баталова – паралимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта, депутат Государственный Думы и основатель фонда «Молодость нации». Мы поговорили с ней о жизни, спорте, паралимпийском движении и о том, почему помощь ближнему делает людей счастливее.

- Давайте вспомним события перед Паралимпиадой в Рио в 2016 году. Расскажите, что тогда произошло, и как спортсмены встретили новость о том, что российскую сборную не допускают до Паралимпиады.

- Известие о дисквалификации паралимпийской сборной России мы получили прямо перед Играми и для нас, конечно, это был большой удар. Все контакты, которые у нас были с Международным паралимпийским комитетом до начала июля 2016 года, свидетельствовали только о том, что к нам никаких претензий нет и быть не может. Все международные чиновники нас в этом уверяли. Однако 13-го июля мы узнали, что наша команда от участия в Играх отстранена. Конечно, на тот момент все спортсмены уже были готовы к соревнованиям и с нетерпением ждали возможности проявить себя. Известие об отстранении от Игр стало для всей сборной «громом среди ясного неба» …

- Ко многим дисциплинам готовились?

- Наши спортсмены принимают участие в 24 паралимпийских видах спорта, из которых шесть - зимние, а остальные - летние. Мы планировали выставить своих представителей во всех 18 летних видах спорта. Команда очень много тренировалась. Подготовка спортсменов велась в ежедневном режиме. После новости об отмене поездки на Игры спортсмены очень тяжело перенесли этот «удар». Кто-то психологически закрылся, несколько дней ни с кем не разговаривал. У некоторых даже поднялась температура…

- Вы с ними работали?

- Конечно, мы были вместе, спортсмены и тренеры, руководители федераций и представители Паралимпийского Комитета. Общались друг с другом, старались разобраться в том, что произошло, поддерживали ребят, как могли. И, надо отдать должное мужеству спортсменов, через 2-3 дня они пришли в себя. Похожее мне также довелось пережить и испытать на себе, когда я впервые должна была выступать на Паралимпийских Играх. Это было в 1984 году, когда наша страна объявила бойкот соревнованиям в Лос-Анжелесе. Тогда мы также сидели на чемоданах и ждали окончательного решения об участии в Играх и точно также испытали огромное разочарование…

- Тяжкого последствия ни для кого не наступило, но переживания были?

- Переживания - это слабо сказано. Многие понимали, что рушится вся их карьера, вся жизнь в спорте. На тот момент у наших спортсменов еще не было такой психологической поддержки, как сейчас. Знаете, из тех, кто тогда не попал на соревнования, многие больше в Паралимпийских Играх так участия и не приняли.

- Сейчас таких случаев не будет?

- Мы не знаем, как будет, но ребята не сломались. И это главное. Сегодня они выступают на чемпионатах России, и мы стараемся дать им возможность соревноваться как можно чаще. Понимаете, жизнь на этом не кончается. Я большую часть своей жизни занималась спортом и никогда не думала, что за это должна получать какие-то премиальные или вознаграждения. Занималась для себя и для того, чтобы защитить честь страны. Сейчас государство взяло спортсменов «под свое крыло», и, конечно, уже многие идут в спорт в том числе и для того, чтобы улучшить свои жилищные и бытовые условия, финансовое положение. В этом нет ничего плохого, но и о главных жизненных ценностях тоже забывать нельзя…

- Какова суть претензий международных структур к нашей команде. В чем можно обвинить паралимпийца?

- Международные чиновники говорят о том, что если наши олимпийцы принимали запрещенные препараты, то и паралимпийцы не могли обойтись без этого. Поскольку подготовка к крупным международным соревнованиям - это часть государственной политики в сфере спорта. Но, на мой взгляд, и я в этом просто уверена, эти претензии к нам не обоснованы и не имеют под собой никаких доказательств. Для исправления ситуации Международный Паралимпийский Комитет предъявил нам 74 критерия, которые необходимо соблюсти, чтобы восстановить свое членство во всех международных структурах и получить возможность вновь принимать участие в международных соревнованиях. Сейчас не время говорить об их справедливости. Надо просто всем дружно взяться за работу, постараться в максимально короткие сроки исправить ситуацию и доказать нашу чистоту и правоту новыми победами на международных аренах. Над этим мы сейчас и работаем. В рамках Паралимпийского комитета России создана специальная рабочая группа, которая находится в постоянном контакте с представителями МПК, в том числе с его президентом Филиппом Крэйвеном. Разработана «дорожная карта», которая описывает все механизмы реализации выдвинутых критериев. Многое уже сделано, но, к сожалению, приходится работать в очень жестких временных рамках. Ведь до следующей зимней Паралимпиады в Пхенчхане остается уже меньше года…

- Скажите, насколько в целом паралимпийский спорт конкурентен?

- Безусловно конкурентен. В мире сейчас уже много стран, где развитию паралимпийского спорта уделяется очень большое внимание. И мне приятно, что на сегодняшний день наши спортсмены являются одними из самых сильных в большинстве дисциплин. Мы не стоим на месте, постоянно растем и развиваемся. По-другому мы просто не сможем выдержать конкуренцию. Сравните: сборная команда Советского Союза в 1988 году впервые поехала на соревнования в Южную Корею в количестве 33 человек, из которых только 22 человека были спортсменами. Через 30 лет наша команда выросла в разы, и в этом году насчитывает уже 450 человек, в том числе 267 спортсменов.

- Какое место занимает Башкирия на спортивной карте паралимпийского движения России?

- Могу с уверенностью сказать, что одно из ведущих мест. Наша республика стояла у истоков всего паралимпийского движения в нашей стране. И мы стараемся эти традиции активно поддерживать. Однако делать это с каждым годом становится все сложней и сложней, потому что на сегодняшний день многие регионы очень сильно подтянулись. Особенно после того, как у нас в стране прошли Паралимпийские игры в Сочи. Это опять же к Вашему предыдущему вопросу про конкуренцию. Она очень сильно возрастает и в этом нет ничего плохого, так как это заставляет нас постоянно двигаться дальше, заниматься подготовкой спортсменов с раннего возраста, развивать массовый адаптивный спорт.

- Я знаю, что существует некое протестное начало, люди, которые возражают против того, чтобы все деньги республики, страны уходили на большой спорт. По их мнению, нужно развивать массовый спорт. Как вы оцениваете массовый спорт в Башкирии?

- Я думаю, что массовый спорт - это здоровье нашей нации. За последние годы очень многое изменилось, к спорту стали относиться намного серьезнее, особенно молодежь. И это не может не радовать…

- Чего не хватает для развития этого направления? Например, я слышал, что из-за дороговизны спортивного оборудования, экипировки тысячи детей отказались от занятий спортом.

- Не хватает прежде всего внимания СМИ и веры детей и родителей в собственные силы. Разве, когда мы начинали заниматься спортом, у нас экипировка была? Конечно, нет. Приходилось довольствоваться самой обычной обувью и примитивными тренажерами. Сейчас многим хочется все иметь сразу. Давайте начнем хотя бы с более ответственного отношения к своим детям, если мы хотим, чтобы они занимались физкультурой и спортом. Ведь, прежде всего, это их здоровье. Нельзя требовать сразу от всех высоких результатов и сокрушаться по поводу того, что вложенные средства не всегда приносят отдачу. Если нет возможности водить ребенка в платные секции, водите его в бесплатные. Не ради высоких результатов, а ради его здоровья и хорошего самочувствия…

- Они есть?

- Конечно, есть. Но они не так привлекательны для родителей. Своих детей хочется отдавать туда, где они могли бы впоследствии заработать денег.

- С перспективой какой-то. Сейчас рынок все по своим местам расставляет.

- Верно, у нас рыночная система. Даже взять к примеру мой фонд, который помогает детям с ограниченными возможностями. Я прекрасно понимаю, что создание этого фонда - это исключительно моя инициатива. Поэтому я не сижу и не жду, когда мне кто-то даст денег. Я нахожу их сама, вкладываю в фонд свои средства и усилия.

- Правда, что половину своего заработка вы отдаете в благотворительный фонд?

- Мне не хотелось бы заниматься сейчас какими-то подсчетами. Никогда не задумывалась и не задумываюсь, половина это или какая-то другая часть. Просто, когда есть такая возможность и необходимость, всегда стараюсь помочь в меру своих сил и возможностей.

- То есть никакого спонсорского движения нет?

- Я так не сказала. Безусловно есть поддержка из сферы бизнеса. От крупных компаний, которые занимаются благотворительной деятельностью. За это хочется сказать им огромное спасибо! Существуют и государственные гранты, но для того чтобы их выиграть, надо пройти массу процедур и предоставить большой объем документов. Многие не хотят работать с грантами, потому что там очень жесткая система отчетности. Но это неизбежно и обойтись без этого нельзя, так как есть люди, которые не совсем корректно расходуют полученные деньги. Из-за таких людей приходится и нам выполнять лишнюю бюрократическую работу.

- Должна быть финансовая дисциплина.

- Да, она безусловно должна быть. Ведь речь идет о конкретных деньгах. Также важно участие СМИ, которые помогают в освещении деятельности фонда и привлечении спонсоров. Но и здесь есть свои сложности. Многим журналистам нужны исключительно сенсации и скандалы. Благотворительная деятельность не пользуется сегодня большой популярностью. На многие мероприятия журналисты просто не хотят ездить. Мы сейчас ратуем за то, чтобы Общественная палата обязала хотя бы одно СМИ присутствовать на благотворительных мероприятиях. Потому что иначе нельзя. Наша деятельность очень нуждается в популяризации.

- Это важно для людей, которым чего-то не хватает в жизни и которые от этого замотивированы гораздо больше других. Наверно, можно считать верным тезис о том, что для детей спорт - это социальный лифт?

- Верно. Я убедилась в этом на своем примере. Когда росла, я ощутила, каково это, когда со всех сторон тебя обижают и обзывают. Меня обзывали четырехглазой, лупоглазой, слепой, чего только я в детстве не слышала. И что я должна была делать? Я должна была доказать, что я везде могу быть первой. Я уехала из деревни и начала учиться в Уфе. К спорту относились очень осторожно. Нам даже не разрешалось двигаться быстро, как будто мы больные люди и не можем этого делать. А я была очень подвижная, спокойно сидеть не могла. Однажды выбежала из класса и буквально врезалась в своего тренера. Он тогда просто пришел посмотреть, есть ли у нас дети, которые могли бы заниматься спортом. Он на меня посмотрел и сказал: «Вот эта девочка будет у меня чемпионкой». С этого момента я стала ходить на тренировки, поехала на Чемпионат России и сразу выиграла 3 золотые медали.

- И сейчас вы создали свой фонд «Молодость нации», о котором вы уже говорили. Как именно он помогает детям?

- Мы занимаемся с детьми с ограниченными возможностями. У нас дружная и сплоченная команда. Мы проводим много фестивалей, спартакиад, соревнований. В рамках работы фонда на территории нашей республики сегодня реализовывается большое количество социально значимых проектов. Подробную информацию о них всегда можно посмотреть на нашем сайте в Интернете. Мы обеспечиваем коррекционные школы спортивным, в том числе специализированным оборудованием. Также работаем с реабилитационными центрами. Когда творишь добро, ты радуешься. Я радуюсь, потому что знаю, что помогаю каждый день детям, даю им возможность развиваться дальше и найти свое место в жизни.

- Дети замотивированные?

- Конечно. С ними можно и нужно работать. Представляете, сегодня ребенок сделал шаг, а завтра он уже сделает два. Это тяжело, но, когда ребята набирают обороты, им уже самим интересно становится. У нас один мальчик, который даже сам расписаться не мог, сейчас берет ручку и пишет большие тексты. Для меня важен результат, хочется, чтобы помощь находила своего адресата. Если я школам приобретаю оборудование, я обязательно найду время внезапно поехать и посмотреть, действительно ли там все на месте.

- И какую картину во время таких поездок вы видите?

- Картина меня радует. Дети занимаются - и с такой охотой! Для меня это очень важно.

- У вас была какая-то история в Туймазах про спортивного врача, расскажите про это.

- Этот врач пришел к нам с идеей создать реабилитационный центр для детишек, чтобы они могли проходить там диспансеризацию и получать необходимую помощь. У него было огромное желание заниматься этим проектом, и мы три года ему всячески помогали, поддерживали юридически и организационно, рассказывали, как и что он должен сделать. Хочется сказать ему огромное спасибо за его энтузиазм, а также за то, что он нас слушал и делал то, что мы говорили. Открытие первого учреждения такого плана планируется в Туймазах уже в сентябре. А дальше мы хотим тиражировать данный опыт. На очереди уже Шаранский район, глава которого активно заинтересовался нашей идеей и уже выделил для этого земельный участок.

- Это будет называться Центр спортивной медицины и реабилитации?

- Да, по всей видимости, название будет именно таким.

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