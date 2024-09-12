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Паралимпийцы

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Парижских чемпионов встретили в Уфе
12 сентября, 13:42
Пловец из Башкирии завоевал серебро на соревнованиях в Сингапуре
Спортсмен Виталий Цыбрюк привезет в Башкирию «серебро» с соревнований Международного паралимпийского комитета по плаванию в Сингапуре.
22 мая, 03:33
2019
Рима Баталова – о восстановлении в правах паралимпийцев России: Мы рук не опускали
Международный паралимпийский комитет (IPC) восстановит членство Паралимпийского комитета России (ПКР) с 15 марта.
8 февраля 2019, 11:46
2017
На Центр спортивной подготовки в Уфе выделят более 900 млн руб из бюджета
16 ноября 2017, 06:32

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