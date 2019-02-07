В Уфе бывшего участкового обвинили во взятке от иммигранта

По версии следствия, в июне 2018 года сотрудник полиции узнал, что у гражданина Азербайджана, работавшего прорабом на стройке, истёк срок разрешения на пребывание в России. Тогда полицейский пригласил иммигранта к себе в кабинет и стал вымогать взятку в 50 тысяч рублей.