В Уфе бывшего участкового обвинили во взятке от иммигранта

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного отдела полиции. Он обвиняется в получении взятки с ее вымогательством и злоупотреблениие должностными полномочиями.
По версии следствия, в июне 2018 года сотрудник полиции узнал, что у гражданина Азербайджана, работавшего прорабом на стройке, истёк срок разрешения на пребывание в России. Тогда полицейский пригласил иммигранта к себе в кабинет и стал вымогать взятку в 50 тысяч рублей.
Прораб не стал молчать, а сообщил обо всем в башкирское МВД. В итоге участкового взяли с поличным.
По результатам служебной проверки он был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.
- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления, - сообщили в прокуратуре. - Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы.
Если вина бывшего участкового будет наказана, ему грозит штраф от 2 до 4 миллионов рублей и даже лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.