В Уфе возбудили дело о взятке, полученной инспектором ДПС

В Уфе инспектора дорожно-патрульной службы заподозрили в получении взятки и возбудили в отношении него уголовное дело, сообщили в следкоме Башкирии. Следователям материалы предоставили в службе собственной безопасности МВД Башкирии.

- По предварительным данным, в декабре прошлого года сотрудником ГИБДД на улице Жукова остановлена иномарка уфимца, 1983 года рождения, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В отношении водителя составлен протокол о привлечении его к административной ответственности за управление транспортным средством с нечитаемым госномером.

- В ходе проверки документов, полицейский, в связи с неадекватным поведением водителя, предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что автолюбитель ответил отказом, - сообщили в следкоме Башкирии. - После чего инспектор ДПС сообщил водителю, что за незаконное денежное вознаграждение в 30 тыс рублей он не будет направлять его на медицинское освидетельствование.

Мужчина согласился, однако до передачи денег через своего начальника сообщил обо всем по телефону доверия МВД по РБ, и только потом передал купюры.

- После получения взятки сотрудник ГИБДД был задержан оперативниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ, - рассказали в пресс-службе МВД.

Теперь в отношении 35-летнего инспектора ПДПС УГИБДД УМВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по подозрению в получении им взятки.