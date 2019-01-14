В Уфе возбудили дело о взятке, полученной инспектором ДПС
Факт получения незаконного денежного вознаграждения выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Башкирии.
В Уфе инспектора дорожно-патрульной службы заподозрили в получении взятки и возбудили в отношении него уголовное дело, сообщили в следкоме Башкирии. Следователям материалы предоставили в службе собственной безопасности МВД Башкирии.
- По предварительным данным, в декабре прошлого года сотрудником ГИБДД на улице Жукова остановлена иномарка уфимца, 1983 года рождения, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - В отношении водителя составлен протокол о привлечении его к административной ответственности за управление транспортным средством с нечитаемым госномером.
- В ходе проверки документов, полицейский, в связи с неадекватным поведением водителя, предложил ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что автолюбитель ответил отказом, - сообщили в следкоме Башкирии. - После чего инспектор ДПС сообщил водителю, что за незаконное денежное вознаграждение в 30 тыс рублей он не будет направлять его на медицинское освидетельствование.
Мужчина согласился, однако до передачи денег через своего начальника сообщил обо всем по телефону доверия МВД по РБ, и только потом передал купюры.
- После получения взятки сотрудник ГИБДД был задержан оперативниками подразделения собственной безопасности МВД по РБ, - рассказали в пресс-службе МВД.
Теперь в отношении 35-летнего инспектора ПДПС УГИБДД УМВД России по городу Уфе возбуждено уголовное дело по подозрению в получении им взятки.
- По данному факту руководством МВД по РБ назначена служебная проверка, - добавили в МВД по РБ. - По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.
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