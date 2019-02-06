В Башкирии будущие юристы заявили, что в Адвокатской палате у них вымогают взятки

- Дело в том, что Адвокатская палата Республики Башкортостан под руководством Юмадилова произвольно установила неподъемный взнос – 160 тысяч рублей для того, чтобы сдать экзамен на адвоката. Это не под силу обычному молодому юристу, даже в более обеспеченных регионах взносы не более 50 тысяч рублей, – поведали молодые юристы в своем обращении. - Но даже тому, кто готов заплатить этот взнос и приходит сдавать документы, прямо в палате намекают, что есть еще дополнительное требование – нужно заплатить еще и 300 тысяч рублей в качестве взятки.