В Башкирии будущие юристы заявили, что в Адвокатской палате у них вымогают взятки

Вчера, 5 февраля, студенты и молодые выпускники юридических факультетов разных вузов Башкирии устроили в центре Уфы одиночные пикеты в знак протеста против системы поборов, которая, по их словам, сложилась в Адвокатской палате Башкирии.
- Дело в том, что Адвокатская палата Республики Башкортостан под руководством Юмадилова произвольно установила неподъемный взнос – 160 тысяч рублей для того, чтобы сдать экзамен на адвоката. Это не под силу обычному молодому юристу, даже в более обеспеченных регионах взносы не более 50 тысяч рублей, – поведали молодые юристы в своем обращении. - Но даже тому, кто готов заплатить этот взнос и приходит сдавать документы, прямо в палате намекают, что есть еще дополнительное требование – нужно заплатить еще и 300 тысяч рублей в качестве взятки.
По словам молодых участников пикетов, их возмущает тот факт, что совсем недавно был пойман заместитель президента Адвокатской палаты РБ Ромео Фарукшин за получение взятки в размере 250 тысяч рублей.
- Вроде бы они должны остановиться, но этого не происходит, - рассуждают ребята. - Выходит, что Адвокатской палате РБ не нужны молодые адвокаты, которые могут сами сдать экзамен, то есть молодежи невозможно трудоустроиться? Но это же нужно самой республике!
Несостоявшиеся по независящим от них обстоятельствам адвокаты сообщили в своем обращении также, что, по их сведениям, много юристов в республике стали адвокатами по поддельным трудовым книжкам и, скорее всего, за деньги. Возмущенные таким положением дел молодые люди решили провести одиночные пикеты около Адвокатской палаты РБ, управления Министерства юстиции РБ, Верховного суда РБ и администрации врио главы Башкирии.
Пока никакой официальной реакции ни из одного из этих ведомств не последовало.
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