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Хоккеист «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов приобрел Lamborghini - СМИ

6 февраля 2019, 12:58
Фото: Википедия
Хоккеист «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов приобрел Lamborghini - СМИ

В Уфе рядом с «Уфа-Ареной» наблюдательные горожане заметили дорогущий Lamborghini Urus. Как сообщает КП-Уфа, элитную иномарку приобрел нападающий уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Антон Бурдасов.

Эта модель – первая и единственная на весь город. Уфимцы несколько раз видели машину на стоянке рядом с «Уфа-Ареной», а в самой машине замечали супругу хоккеиста.

Антону Бурдасову 28 лет. Он чемпион мира 2011 года в составе молодёжной команды России и обладатель Кубка Гагарина 2014/2015 в составе СКА. В 2017 году подписал контракт с уфимским клубом.

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