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Витая в облаках: "Салават" забыл про среднюю зону и проиграл "Барысу"

4 февраля 2019, 18:37
Фото: hcsalavat.ru
Медиакорсеть анализирует заключительный матч "юлаевцев" перед европаузой в КХЛ.

Мыслями на выходных

На первый период словно вышли любители или ребята с дворовой коробки. Первая же смена прерывается свистком арбитра - Теему Хартикайнен удалился в атаке, нелепо зацепив соперника. "Барыс" принял эстафету удалений, никак не продиктованных логикой встречи: Дмитрий Шевченко резко притормозил перед Юхой Метсолой, окатив того ледяной крошкой. Неспортивно и опасно: если льдинки проникнут через сетку шлема, то могут повредить глаза. "Салават" все же выиграл это нелепое соревнование, удалившись за нарушение численного состава, позже Владимир Ткачев совершил еще один фол в атаке.

Что это было? Окей, шестое место почти железно за вами, но это брак и общая расхлябанность. Подумайте о зрителе, который приезжает на ваши матчи, тратит время и деньги на то, чтобы смотреть, как некоторые хоккеисты отбывают номер, а толпа тренеров на лавке не контролирует выход на смену. На матче с лидером дивизиона было всего 5634 человека (около 69,8% вместимости), а такие действия еще сильнее отталкивают публику от хоккея. Слишком много брака и мало содержания.

Справедливости ради, "Барыс" тоже не выглядел безупречной машиной. Взять хотя бы абсурдное столкновение двух игроков первого звена, Мэттью Фрэттина и Брендона Боченски. Они оба потом отправились за помощью к врачу и не сумели продолжить матч. Недавно так у СКА травмировался Давид Рундблад, столкнувшись с одноклубником Александром Барабановым. Причем, на игре с "Барысом". Так что Астане стоит быть внимательнее. Травмы перед плей-офф ни к чему.

Очень мутное впечатление от игры. Она могла качнуться в любую сторону, команды сыграли весьма равно, только это не комплимент. Пожалуй, символично, как быстро восстанавливался счет на табло: забил Хартикайнен, через 47 секунд 1:1. Отличились гости, через 29 секунд 2:2. Статистика при игре 5 на 5 у оппонентов почти на одном уровне.

СЮ Барыс Разница
Corsi 59 56 3
Corsi for, % 51,30% 48,70% 2,61%
Голы 5 на 5 2 2 0
Броски в створ 5 на 5 29 30 -1
Точность 5 на 5, % 6,90% 6,67% 0,23%
PDO, % 100,23% 99,77% 0,46%
Броски в створ за минуту в атаке 3,669 3,861 -0,191
Блокшоты за минуту в защите 0,939 1,190 -0,251

Все решила ровно одна атака. В овертайме уфимцы даже не успели поиграть в чужой зоне. Защитник казахстанского клуба Даррен Диц сделал пас от своих ворот на чужую синюю линию и Андре Петерссон обыграл Юху Метсолу в сольном противостоянии. Очень небрежная игра "юлаевцев", однако, вовсе не шок - вся игра была насыщена подобными моментами.

Разлад в средней зоне

Нелогичность может быть веселой и забавной, потому что подвиги и бесшабашность привлекают публику. На "Уфа-Арене" скорее был не организованный хаос, а обычный бардак. Перечисляем:

  • Восьмая минута, Павел Акользин атакует 1 в 1.
  • Девятая минута, Никита Михайлис забивает 1 в 0, оказавшись один на всем левом фланге и пробежав половину льда.
  • 29-я минута, Роман Старченко вышел 1 в 0.
  • 33-я минута, "Барыс" атакует 2 в 1, забивает Андре Петерссон.
  • 50-я минута, "юлаевцы" играют в большинстве, но пропускают выход 2 в 1.
  • 61-я минута, Даррен Диц делает эпический пас через 2/3 площадки, Петерссон забивает 1 в 0.

Шесть таких опасных быстрых атак за матч, три из них оборачиваются шайбами. То есть, все свои голы "Барыс" забил примерно одинаково. Я думаю, даже после первых трех таких эпизодов уфимцам стоило добавить в плотности опеки и силовой борьбе. Наконец, был же недавний матч в Астане, когда "юлаевцам" приходилось много играть без шайбы. Это тот же соперник. У тренеров ведь было достаточно пищи для ума.

Говорят, что результат сейчас не на первом месте, важнее подготовиться к плей-офф. Если так, то сейчас игроки совсем не готовы к плей-офф, так нельзя играть в средней зоне, нельзя отдавать сопернику такие крупные участки площадки. Как и нарушение численного состава, это чисто тактический момент, в котором тренерский штаб Николая Цулыгина был бит своими визави во главе с Андреем Скабелкой.

Первое звено отличилось

Есть и плюсы. Уфимцам не хватало шайб первого звена? Пожалуйста, гол Умарка. В отличие от его шайбы в Китае это плод командных действий. Легионеры не позволили сопернику коснуться шайбы, а пас Йоонаса Кемппайнена от лицевого борта - это загляденье. И эффективно, и эффектно.

Умарк вообще старался вести команду вперед. В первом периоде швед не создал никаких угроз, зато нанес восемь бросков в створ в оставшееся время, и после гола у него с партнерами был еще один хороший момент для взятия ворот.

Во многом действия Умарка и позволили "зелено-бело-синим" догнать соперника по числу бросков и забрать шайбу под свой контроль. Линусу должно быть обидно такое окончание матча.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ОТ
БВ СЮ 0 6 6 6 11 13 18 20 25 31 33 37 37
БВ БАР 3 4 10 16 19 23 27 28 29 32 34 37 38
Разница БВ -3 2 -4 -10 -8 -10 -9 -8 -4 -1 -1 0 -1
БВ СЮ за отрезок 0 6 0 0 5 2 5 2 5 6 2 4 0
БВ БАР за отрезок 3 1 6 6 3 4 4 1 1 3 2 3 1
Разница БВ за отрезок -3 5 -6 -6 2 -2 1 1 4 3 0 1 -1
Голы СЮ за отрезок 1 1
Голы БАР за отрезок 1 1 1
%БВ СЮ за отрезок 16,67% 20,00%
%БВ БАР за отрезок 100,00% 25,00% 100,00%

Примечательно, что "юлаевцы" забрасывали в период навала на ворота.

Еще одна ложка меда - и весьма немалая - в игре на точке вбрасывания. Это больная мозоль для Уфы, особенно, если вспоминать начало сезона, когда в некоторых матчах "Салават" не выигрывал даже 40%. На сей раз - весьма успешно, хотя 5-9 в неравенстве это тревожный звонок.

СЮ Барыс %СЮ
Зона атаки 5 5 50,00%
Средняя зона 12 10 54,55%
Зона защиты 13 10 56,52%
5 на 5 25 16 60,98%
В целом 30 25 54,55%

Пять матчей без голов в большинстве

Отличный способ проверить неготовность телекомментатора к репортажу - если говорят, что подопечные Николая Цулыгина отлично реализуют "лишнего", значит, к эфиру стоит готовиться тщательнее. За последние пять встреч "юлаевцы" ни разу не использовали численное преимущество, потратив впустую 15 попыток. Всего - 2 гола за 27 попыток в девяти встречах. Окей, с "Амуром" последнее большинство было неполное, окей, был еще гол Кемппайнена недавно после большинства, но даже так это очень мало.

Во время второго штрафа Романа Старченко уфимцы даже не бросили в створ. За эту попытку гости четыре раза выкинули шайбу из своей зоны, а один из выбросов случился после ошибки Александра Бурмистрова. В следующем большинстве "юлаевцы" не то, что не бросили, но даже пропустили названную атаку 2 в 1. Это говорит о том, что соперник был готов.

Фото: "Салават Юлаев"

Команды изучили игру уфимцев в большинстве. Могут меняться хоккеисты, однако, неизменной остается схема с одним защитником и четырьмя форвардами. Этот вариант ослабляет защиту и в нем тяжелее закрывать синюю линию, мешая сопернику совершать выброс. Кроме того, большой нюанс в использовании защитника. У Филипа Ларсена и Захара Арзамасцева ноль бросков! И это реально удивляет, учитывая относительно недавнюю снайперскую серию Арзамасцева. Вот только им обоим непросто спуститься в глубину зоны и подключиться к атаке, когда у оппонента мало-мальски активная оборона, а не статичный квадрат.

Вот и остаются набросы. Это неплохо, что они есть, неплохо, что набросы практикуют и нападающие - так, на позицию второго защитника выходил и Умарк. Его перемещения - джокер. Он очень много двигается в большинстве, при этом он больше не передерживает шайбу, как в сезонах 15/16 и 16/17, жадничая до паса. Печально, что тренеры уфимского клуба не пользуются мастерством своих форвардов, чтобы раскачивать вратаря или оттягивать защитников на владеющего шайбой и совершать пас назад на освободившееся пространство ради подключения и броска в касание. Видимо, идеальное большинство в глазах Николая Цулыгина это когда розыгрыш завершает Антон Бурдасов. Меж тем, у номера 71 уже семь матчей без шайб.

"Салават Юлаев" похож на потенциально сильного студента, который очень много ленится и не использует свои возможности в полной мере и потому заваливает сессию. Пауза в чемпионате - возможность потрудиться над слабостями и постараться сыграть последние матчи "регулярки" уверенно. Иначе ждет вынос в плей-офф. А пересдача только через год.

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