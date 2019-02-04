Витая в облаках: "Салават" забыл про среднюю зону и проиграл "Барысу"

Мыслями на выходных
На первый период словно вышли любители или ребята с дворовой коробки. Первая же смена прерывается свистком арбитра - Теему Хартикайнен удалился в атаке, нелепо зацепив соперника. "Барыс" принял эстафету удалений, никак не продиктованных логикой встречи: Дмитрий Шевченко резко притормозил перед Юхой Метсолой, окатив того ледяной крошкой. Неспортивно и опасно: если льдинки проникнут через сетку шлема, то могут повредить глаза. "Салават" все же выиграл это нелепое соревнование, удалившись за нарушение численного состава, позже Владимир Ткачев совершил еще один фол в атаке.
Что это было? Окей, шестое место почти железно за вами, но это брак и общая расхлябанность. Подумайте о зрителе, который приезжает на ваши матчи, тратит время и деньги на то, чтобы смотреть, как некоторые хоккеисты отбывают номер, а толпа тренеров на лавке не контролирует выход на смену. На матче с лидером дивизиона было всего 5634 человека (около 69,8% вместимости), а такие действия еще сильнее отталкивают публику от хоккея. Слишком много брака и мало содержания.
Справедливости ради, "Барыс" тоже не выглядел безупречной машиной. Взять хотя бы абсурдное столкновение двух игроков первого звена, Мэттью Фрэттина и Брендона Боченски. Они оба потом отправились за помощью к врачу и не сумели продолжить матч. Недавно так у СКА травмировался Давид Рундблад, столкнувшись с одноклубником Александром Барабановым. Причем, на игре с "Барысом". Так что Астане стоит быть внимательнее. Травмы перед плей-офф ни к чему.
Очень мутное впечатление от игры. Она могла качнуться в любую сторону, команды сыграли весьма равно, только это не комплимент. Пожалуй, символично, как быстро восстанавливался счет на табло: забил Хартикайнен, через 47 секунд 1:1. Отличились гости, через 29 секунд 2:2. Статистика при игре 5 на 5 у оппонентов почти на одном уровне.
|СЮ
|Барыс
|Разница
|Corsi
|59
|56
|3
|Corsi for, %
|51,30%
|48,70%
|2,61%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5
|29
|30
|-1
|Точность 5 на 5, %
|6,90%
|6,67%
|0,23%
|PDO, %
|100,23%
|99,77%
|0,46%
|Броски в створ за минуту в атаке
|3,669
|3,861
|-0,191
|Блокшоты за минуту в защите
|0,939
|1,190
|-0,251
Все решила ровно одна атака. В овертайме уфимцы даже не успели поиграть в чужой зоне. Защитник казахстанского клуба Даррен Диц сделал пас от своих ворот на чужую синюю линию и Андре Петерссон обыграл Юху Метсолу в сольном противостоянии. Очень небрежная игра "юлаевцев", однако, вовсе не шок - вся игра была насыщена подобными моментами.
Разлад в средней зоне
Нелогичность может быть веселой и забавной, потому что подвиги и бесшабашность привлекают публику. На "Уфа-Арене" скорее был не организованный хаос, а обычный бардак. Перечисляем:
Шесть таких опасных быстрых атак за матч, три из них оборачиваются шайбами. То есть, все свои голы "Барыс" забил примерно одинаково. Я думаю, даже после первых трех таких эпизодов уфимцам стоило добавить в плотности опеки и силовой борьбе. Наконец, был же недавний матч в Астане, когда "юлаевцам" приходилось много играть без шайбы. Это тот же соперник. У тренеров ведь было достаточно пищи для ума.
Говорят, что результат сейчас не на первом месте, важнее подготовиться к плей-офф. Если так, то сейчас игроки совсем не готовы к плей-офф, так нельзя играть в средней зоне, нельзя отдавать сопернику такие крупные участки площадки. Как и нарушение численного состава, это чисто тактический момент, в котором тренерский штаб Николая Цулыгина был бит своими визави во главе с Андреем Скабелкой.
Первое звено отличилось
Есть и плюсы. Уфимцам не хватало шайб первого звена? Пожалуйста, гол Умарка. В отличие от его шайбы в Китае это плод командных действий. Легионеры не позволили сопернику коснуться шайбы, а пас Йоонаса Кемппайнена от лицевого борта - это загляденье. И эффективно, и эффектно.
Умарк вообще старался вести команду вперед. В первом периоде швед не создал никаких угроз, зато нанес восемь бросков в створ в оставшееся время, и после гола у него с партнерами был еще один хороший момент для взятия ворот.
Во многом действия Умарка и позволили "зелено-бело-синим" догнать соперника по числу бросков и забрать шайбу под свой контроль. Линусу должно быть обидно такое окончание матча.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|ОТ
|БВ СЮ
|0
|6
|6
|6
|11
|13
|18
|20
|25
|31
|33
|37
|37
|БВ БАР
|3
|4
|10
|16
|19
|23
|27
|28
|29
|32
|34
|37
|38
|Разница БВ
|-3
|2
|-4
|-10
|-8
|-10
|-9
|-8
|-4
|-1
|-1
|0
|-1
|БВ СЮ за отрезок
|0
|6
|0
|0
|5
|2
|5
|2
|5
|6
|2
|4
|0
|БВ БАР за отрезок
|3
|1
|6
|6
|3
|4
|4
|1
|1
|3
|2
|3
|1
|Разница БВ за отрезок
|-3
|5
|-6
|-6
|2
|-2
|1
|1
|4
|3
|0
|1
|-1
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|Голы БАР за отрезок
|1
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|16,67%
|20,00%
|%БВ БАР за отрезок
|100,00%
|25,00%
|100,00%
Примечательно, что "юлаевцы" забрасывали в период навала на ворота.
Еще одна ложка меда - и весьма немалая - в игре на точке вбрасывания. Это больная мозоль для Уфы, особенно, если вспоминать начало сезона, когда в некоторых матчах "Салават" не выигрывал даже 40%. На сей раз - весьма успешно, хотя 5-9 в неравенстве это тревожный звонок.
|СЮ
|Барыс
|%СЮ
|Зона атаки
|5
|5
|50,00%
|Средняя зона
|12
|10
|54,55%
|Зона защиты
|13
|10
|56,52%
|5 на 5
|25
|16
|60,98%
|В целом
|30
|25
|54,55%
Пять матчей без голов в большинстве
Отличный способ проверить неготовность телекомментатора к репортажу - если говорят, что подопечные Николая Цулыгина отлично реализуют "лишнего", значит, к эфиру стоит готовиться тщательнее. За последние пять встреч "юлаевцы" ни разу не использовали численное преимущество, потратив впустую 15 попыток. Всего - 2 гола за 27 попыток в девяти встречах. Окей, с "Амуром" последнее большинство было неполное, окей, был еще гол Кемппайнена недавно после большинства, но даже так это очень мало.
Во время второго штрафа Романа Старченко уфимцы даже не бросили в створ. За эту попытку гости четыре раза выкинули шайбу из своей зоны, а один из выбросов случился после ошибки Александра Бурмистрова. В следующем большинстве "юлаевцы" не то, что не бросили, но даже пропустили названную атаку 2 в 1. Это говорит о том, что соперник был готов.
Команды изучили игру уфимцев в большинстве. Могут меняться хоккеисты, однако, неизменной остается схема с одним защитником и четырьмя форвардами. Этот вариант ослабляет защиту и в нем тяжелее закрывать синюю линию, мешая сопернику совершать выброс. Кроме того, большой нюанс в использовании защитника. У Филипа Ларсена и Захара Арзамасцева ноль бросков! И это реально удивляет, учитывая относительно недавнюю снайперскую серию Арзамасцева. Вот только им обоим непросто спуститься в глубину зоны и подключиться к атаке, когда у оппонента мало-мальски активная оборона, а не статичный квадрат.
Вот и остаются набросы. Это неплохо, что они есть, неплохо, что набросы практикуют и нападающие - так, на позицию второго защитника выходил и Умарк. Его перемещения - джокер. Он очень много двигается в большинстве, при этом он больше не передерживает шайбу, как в сезонах 15/16 и 16/17, жадничая до паса. Печально, что тренеры уфимского клуба не пользуются мастерством своих форвардов, чтобы раскачивать вратаря или оттягивать защитников на владеющего шайбой и совершать пас назад на освободившееся пространство ради подключения и броска в касание. Видимо, идеальное большинство в глазах Николая Цулыгина это когда розыгрыш завершает Антон Бурдасов. Меж тем, у номера 71 уже семь матчей без шайб.
"Салават Юлаев" похож на потенциально сильного студента, который очень много ленится и не использует свои возможности в полной мере и потому заваливает сессию. Пауза в чемпионате - возможность потрудиться над слабостями и постараться сыграть последние матчи "регулярки" уверенно. Иначе ждет вынос в плей-офф. А пересдача только через год.