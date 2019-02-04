Витая в облаках: "Салават" забыл про среднюю зону и проиграл "Барысу"

Вот и остаются набросы. Это неплохо, что они есть, неплохо, что набросы практикуют и нападающие - так, на позицию второго защитника выходил и Умарк. Его перемещения - джокер. Он очень много двигается в большинстве, при этом он больше не передерживает шайбу, как в сезонах 15/16 и 16/17, жадничая до паса. Печально, что тренеры уфимского клуба не пользуются мастерством своих форвардов, чтобы раскачивать вратаря или оттягивать защитников на владеющего шайбой и совершать пас назад на освободившееся пространство ради подключения и броска в касание. Видимо, идеальное большинство в глазах Николая Цулыгина это когда розыгрыш завершает Антон Бурдасов. Меж тем, у номера 71 уже семь матчей без шайб.