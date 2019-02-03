Умер легендарный российский рэпер Децл

На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие. Широко популярным не только среди поклонников рэпа, но и среди другой российской публики он стал после участия в телевизионном реалити-шоу «Последний герой», где парень сдружился с телеведущим Николаем Дроздовым и проявил себя как чуткий и принципиальный человек.