Умер легендарный российский рэпер Децл

Сегодня, 3 февраля, стало известно, что в Ижевске минувшей ночью скончался знаменитый российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. В последние годы он выступал под псевдонимом Le Truk.
Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, хорошо знакомый с ситуацией, тело Децла было обнаружено в курилке ижевского кафе Posh.
По факту его смерти начал проверку Следственный комитет. Назначено судебно-медицинское исследование. По предварительным данным, телесных повреждений на теле певца нет, точную причину смерти должно выяснить вскрытие. По мнению концертного директора артиста Павла Беленца, причиной смерти Децла, которому исполнилось всего 35 лет, стала остановка сердца.
Поклонники певца, среди которых много людей в возрасте от 30 до 40 лет, выражают в соцсетях искренние соболезнования в связи с кончиной своей кумира.
Справка. Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году, и по сей день входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров.
На счету у артиста девять студийных альбомов, за которые он получил премии Муз-ТВ, "MTV Music Awards", "Золотой граммофон" и другие. Широко популярным не только среди поклонников рэпа, но и среди другой российской публики он стал после участия в телевизионном реалити-шоу «Последний герой», где парень сдружился с телеведущим Николаем Дроздовым и проявил себя как чуткий и принципиальный человек.
В Уфе Децл приезжал с концертами много раз, как в начале своей карьеры, так и в последние годы.