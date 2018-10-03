Рэпер FACE отменил концерт в Уфе и по всей стране

Рэпер Иван Дрёмин, более известный под псевдонимом Face, отменил концертный тур, намеченный на осень 2018 года. Такое заявление появилось в официальной группе музыканта «Вконтакте».

«Тур, запланированный на осень 2018 года, отменяется. Приношу извинения всем, кто построил планы, связанные с моими концертами. У вас обязательно будет возможность посетить мои выступления в своём городе, но не в этом году», — сообщил Face. Запись за час собрала больше 30 тысяч лайков и около двух тысяч комментариев.

Причины отмены концертов рэпер не сообщил. Известно, что сейчас музыкант находится в Европе со своей возлюбленной.

Напомним, тур Face был в поддержку его нового альбома «Пути неисповедимы», который вызвал довольно неоднозначную реакцию у слушателей за его оппозиционность и стал своего рода политическим высказыванием. Главные его темы - бюрократия, коррупция, несменяемость власти в стране.