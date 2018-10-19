Рэпер из Уфы Thomas Mraz выпустил новый альбом

На диске 16 треков, среди которых четыре были записаны с приглашенными музыкантами - Наадей, Меззой и Musume. Все треки находятся в свободном доступе на странице у Томаса.

Thomas Mraz (Томас Мраз)– творческий псевдоним уфимского исполнителя Алмаза Гатауллина. До 2017 года он входил в объединение Dopeclvb (Доупклаб), успел выпустить несколько совместных микстейпов. После сотрудничества с ними, в рамках котороого он занписал несколько песен и микстейпов, артист записал контракт с лейблом рэпера Оксимирона Booking Machine, позже выпустив альбом BlaBlaLand вместе с рэпером Yanix. В начале года Thomas в течении девяти недель публиковал по синглу, а получившиеся композиции стали основой для альбома «Девять воскресений». С одним из них он выступил на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.