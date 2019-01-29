В Шереметьево самолет из Уфы экстренно сел из-за проблем малыша с дыханием

Сегодня самолет из Уфы совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщает телеканал «Россия Башкортостан». Причиной стали проблемы с дыханием у трехмесячного младенца. Происшествие случилось около восьми часов утра по уфимскому времени.
Малышу стало плохо, когда самолет заходил на посадку. Пилоту пришлось совершить короткий заход и экстренно посадить борт. Слаженно сработали все службы аэропорта, самолету из Уфы освободили полосу, остальные борта в воздухе перевели в режим ожидания.
Посадка была не самой мягкой, но все прошло спокойно. Малыша встретили медики реанимационной бригады.
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