Самолет рейса "Москва-Уфа" приземлился в аэропорту назначения с третьей попытки

Рейс N4-279 «Москва-Уфа», который в воскресенье, 13 января, два раза вынужден был садиться в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в Башкирии, прибыл в аэропорт «Уфа» с третьей попытки, сообщает «ТАСС».

Из-за плохой погоды в Уфе рейс N4-279 Москва-Уфа прилетел в аэропорт Кольцово сначала в 06:47 (04:47 мск), а после в 12:01 (10:01 мск). В месте назначения аэробус А321 приземлился, по информации сайта аэропорта, в воскресенье в 23:12 (21:12 мск). Задержка рейса составила почти 20 часов.