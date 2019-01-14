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Самолет рейса "Москва-Уфа" приземлился в аэропорту назначения с третьей попытки
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Самолет рейса "Москва-Уфа" приземлился в аэропорту назначения с третьей попытки

Вчера, 11:10ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Mkset.ru
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