Уфимские финны и Майоров победили "Йокерит". "Салават" выиграл в Хельсинки

"Йокерит" - серьезный соперник, и выездная победа непосредственно перед перерывом на Кубок Первого канала оказывается вдвойне полезной для "юлаевцев" в психологии: они победили сильную команду Запада и укрепились в уверенности, что выбранная на выезд тактика работает.
"Салават Юлаев" продолжал гнуть линию, намеченную еще в Балашихе. Именно тогда слова о необходимости "мусорных" шайб и упорстве понемногу начали воплощаться в реальность. В Братиславе и, в особенности, в Риге ставка сыграла. Команда играла быстрее, не тянула с первым пасом, проще, более активно использовала набросы и была готова к игре под чужими воротами. ЦСКА оказался слишком могуч, чтобы такая рабоче-крестьянская модель сработала.
Могло не получиться и с "Йокеритом", который предложил уфимцам улучшенную версию обозначенных элементов: еще большая скорость, отличный подбор, много передач по лицевому борту и, наконец, акцент на пятак. Во-первых, было очень много набросов и бросков с надеждой на отскок (собственно, так "шуты" и забрасывали), во-вторых, они воспользовались ростом Юхи Метсолы и несколько раз бросали с острых углов, а ключевым типом броска стал кистевой бросок верхом или щелчок.
Метсола привык к большому числу бросков, но голая статистика не отображает трудоемкости. Игроки хозяев знали, как играть против Юхи. Еще бы они не разбирали "Салават", в котором играют одни из сильнейших финнов за пределами НХЛ. Метсола не исключение. "Джокеры" пытались на скорости раскачать вратаря, пытались забросить с острого угла, пытались занести шайбу из-за ворот в стиле Всеволода Боброва. По сути, он справился в каждом эпизоде. Пусть он будет третьей звездой матча.
У "Салавата" был козырь в виде игры в меньшинстве. Прежде всего, в удалениях нет ничего хорошего, Артем Сергеев, дважды посетивший штрафный бокс, явно подвел команду. Однако в меньшинстве у "бело-зеленых" играют очень хладнокровные и быстроногие хоккеисты.
Стабильно раз в несколько матчей я высоко оцениваю игру Максима Майорова. Пожалуй, он истинный джокер. В Хельсинки номер 16 забил третий гол в меньшинстве за сезон, теперь у форварда 7+6 за 24 встречи. Нельзя не оценить то, как Йоонас Кемппайнен выиграл борьбу и снабдил одноклубника передачей. Они показали качественное взаимопонимание. Даже немного жаль, что этот гол не стал победным. Пожалуй, мы назовем Майорова второй звездой матча и это кажется даже слишком малым. Он вторая звезда в созвездии других игроков, игравших в меньшинстве, в первую очередь речь о Владимире Жаркове, который показывал прессинг, и Захаре Арзамасцеве, сделавшим три блокшота.
Теему Хартикайнен считается неофициальным специалистом по "Йокериту". Теперь у финна 7 шайб против "Йокерита" в 9 встречах. Его второй гол стал победным. 59-я минута, бросок с неудобной руки на большой скорости - это впечатляет. Свой десятый дубль в регулярных сезонах КХЛ Хартикайнен сделал не только на родине, но и в 300-м матче в регулярных чемпионатах КХЛ. Игроки признали его лучшим участником матча, с ними можно быть солидарным. Честно говоря, мне больше понравилась шайба Майорова, однако, уфимцы не удержали свой перевес, и кому-то нужно было спасти матч. Хартикайнен спас матч. Иронично, что в игре против финского клуба победу принесли финские игроки.
Теему примечателен и тем, что не играл в КХЛ ни за кого, кроме "СЮ". Среди всех действующих игроков команды он самый большой "юлаевец", он больше всего играл за "Салават". Если брать вообще всех ныне играющих хоккеистов, то на 11 встреч Хартикайнена опережает лишь Кирилл Кольцов. Но этот атакующий защитник сейчас в ВХЛ и, конечно, Хартикайнен вскоре его опередит. Теему с 2013 года радует болельщиков стабильностью, в каждом сезона выбивая не менее 30 очков. Если однажды под своды "Уфа-Арены" поднимут свитер иностранного игрока, это точно должен быть Харти.
Индивидуальные действия - следствие командных. "Салават" ответил "Йокериту" максимальной терпеливостью, хладнокровием и опекой 1 в 1. Короче говоря, окопались в обороне. Поэтому неудивителен колоссальный перевес хозяев по Corsi и ничтожных 4 броска в створ при игре 5 на 5 от "бело-зеленых".
|СЮ
|Йокерит
|Разница
|Corsi
|24
|62
|-38
|Corsi for, %
|27,91%
|72,09%
|-44,19%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|0
|Броски в створ 5 на 5
|4
|16
|-12
|Точность 5 на 5, %
|50,00%
|12,50%
|37,50%
|PDO, %
|137,50%
|62,50%
|75,00%
|Броски в створ за минуту в атаке
|1,538
|1,596
|-0,057
|Блокшоты за минуту в защите
|0,638
|0,769
|-0,131
Можно обойтись и без продвинутой статистики. За весь третий период команда Николая Цулыгина провела в атаке 59 секунд против 6:14 у игроков Лаури Марьямяки и забила два гола. Словом, Зинутэла Билялетдинов одобряет, а Боб Хартли в недоумении.
Детализирует сказанное выше распределение бросков по минутам. Легко видеть, что уфимцы ни разу за весь матч не нанесли за пятиминутку больше двух бросков, у "Йокерита" таких отрезков было семь, включая всю вторую половину матча.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|БВ СЮ
|1
|2
|4
|5
|6
|8
|9
|9
|10
|11
|11
|12
|БВ ЙОК
|1
|3
|5
|7
|10
|12
|15
|21
|24
|27
|32
|35
|Разница БВ
|0
|-1
|-1
|-2
|-4
|-4
|-6
|-12
|-14
|-16
|-21
|-23
|БВ СЮ за отрезок
|1
|1
|2
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|БВ ЙОК за отрезок
|1
|2
|2
|2
|3
|2
|3
|6
|3
|3
|5
|3
|Разница БВ за отрезок
|0
|-1
|0
|-1
|-2
|0
|-2
|-6
|-2
|-2
|-5
|-2
|Голы СЮ за отрезок
|1
|1
|1
|Голы ЙОК за отрезок
|1
|1
|%БВ СЮ за отрезок
|100,00%
|100,00%
|100,00%
|%БВ ЙОК за отрезок
|33,33%
|20,00%
Еще один повод снять шляпу перед "юлаевцами" - вбрасывания. Не потому, что они были выиграны 24-22, это не особо сильный результат. Впечатляет победа по вбрасываниям 12-8 в зоне обороны. И ведь матч пропустил Кадейкин.
|СЮ
|Йокерит
|%СЮ
|Зона атаки
|4
|6
|40,00%
|Средняя зона
|8
|8
|50,00%
|Зона защиты
|12
|8
|60,00%
|5 на 5
|15
|11
|57,69%
|В целом
|24
|22
|52,17%
Стоит поставить небольшой плюс тренерскому штабу - во время выезда команда смотрелась прилично. Не было никакой могучей тактики, но хоккеисты сыграли весьма слаженно и в одном мотиве - попроще, но понадежнее. Скорость, игра на пятаке, набросы - этого не хватало. Несомненно, три победы в пяти последних играх - лишь шаг от невразумительного зрелища к качественной игре, все еще есть проблемы с удалениями и с вбрасываниями, однако, каждый большой путь начинается с одного шага. После перерыва в чемпионате у уфимцев есть шанс выйти более грамотной и опасной командой.