Уфимские финны и Майоров победили "Йокерит". "Салават" выиграл в Хельсинки

Стабильно раз в несколько матчей я высоко оцениваю игру Максима Майорова. Пожалуй, он истинный джокер. В Хельсинки номер 16 забил третий гол в меньшинстве за сезон, теперь у форварда 7+6 за 24 встречи. Нельзя не оценить то, как Йоонас Кемппайнен выиграл борьбу и снабдил одноклубника передачей. Они показали качественное взаимопонимание. Даже немного жаль, что этот гол не стал победным. Пожалуй, мы назовем Майорова второй звездой матча и это кажется даже слишком малым. Он вторая звезда в созвездии других игроков, игравших в меньшинстве, в первую очередь речь о Владимире Жаркове, который показывал прессинг, и Захаре Арзамасцеве, сделавшим три блокшота.