В Башкирии возбуждено 13 уголовных дел против руководства управляющих компаний

4,3 млрд рублей составила сумма задолженности за коммунальные услуги в Башкирии. Эта сумма на 22% превышает данные за аналогичный период 2017 года. Такие данные были озвучены сегодня, 11 декабря, на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, состоявшемся в правительстве республики.
Из этой гигантской суммы 19 млн рублей – это долги за газ, 1,11 млрд рублей – за электроэнергию и 3,1 млрд рублей – за тепло и горячее водоснабжение.
- Половину из этих четырех с лишним миллиардов должно население республики, — сказал и.о. вице-премьера правительства - министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев.
По его словам, в 2018 году из-за накопившихся долгов было введено ограничение по поставкам коммунальных услуг в отношении 134 тысяч квартир. Ресурсоснабжающие организации подали судебных исков на общую сумму в 705 млн рублей по долгам за поставленную тепло- и электроэнергию. Михаил Киреев считает, что для решения проблемы с задолженностью нужно активизировать работу по переходу на прямые договоры с населением, а также активнее выявлять недобросовестные управляющие компании.
О последних отдельно высказался и прокурор республики Андрей Назаров, сообщивший, что управляющие компании прикрываются неплатежами потребителей и не платят ресурсным предприятиям.
- В 2018 году 199 должностных лиц управляющих компаний было привлечено к дисциплинарной ответственности, два материала было передано в следственные органы. Всего в этом году органами МВД было возбуждено 30 уголовных дел за финансовые нарушения на общую сумму 18 млн рублей. В отношении руководителей управляющих компаний возбуждено 13 уголовных дел, два из них направлено в суды, - проинформировал прокурор республики.
Врио главы региона Радий Хабиров отметил, что по уровню платежной дисциплины применительно к тому, насколько исправно население рассчитывается за жилищно-коммунальные услуги, Башкирия находится в первой десятке российских регионов. Например, в Уфе, по словам мэра столицы Ульфата Мустафина, она составляет 97%.
- Долги жителей накапливаются из-за злостных неплательщиков, в основном, социально неустойчивых, у которых есть задолженности по 200-300 тысяч рублей, и призвал применять к ним более жесткие меры, - отметил Радий Хабиров. - Что касается управляющих компаний, которые не перечисляют собранные у населения деньги ресурсным компаниям, эта незаконная деятельность должна быть пресечена. Это большая российская болячка и с ней надо бороться.