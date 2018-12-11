В Башкирии возбуждено 13 уголовных дел против руководства управляющих компаний

По его словам, в 2018 году из-за накопившихся долгов было введено ограничение по поставкам коммунальных услуг в отношении 134 тысяч квартир. Ресурсоснабжающие организации подали судебных исков на общую сумму в 705 млн рублей по долгам за поставленную тепло- и электроэнергию. Михаил Киреев считает, что для решения проблемы с задолженностью нужно активизировать работу по переходу на прямые договоры с населением, а также активнее выявлять недобросовестные управляющие компании.