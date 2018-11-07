СМИ: коллекторы добиваются возможности взимать с россиян долги по ЖКХ

Таким образом, коллекторы хотят увеличить объем передаваемых им долгов за услуги ЖКХ. Об этом пишет RNS.

Руководство НАПКА уже успело провести круглый стол, на котором обсуждались вопросы по развитию направления взыскания задолженностей с россиян в сфере ЖКХ. В ходе мероприятия коллекторы пожаловались, что на сегодняшний день им перепадает на взыскание лишь 5% долгов граждан по ЖКХ.

Представители НАПКА отметили, что эффективность взыскания самих поставщиков ЖКХ крайне низкая. Так на досудебной стадии коммунальщикам удается взыскать лишь 5-10% долгов, а на судебной — 15-20%.

По информации СМИ, ГК «Росводоканал» уже давно передает коллекторам часть задолженности населения на этапе досудебных мероприятий. С недавнего времени «Росводоканал» начал привлекать коллекторов к взысканию с граждан и на этапах судебного и исполнительного производства.

Между тем, возможность привлечения коллекторов для сбора долгов с населения рассматривает и «Мосэнерго».