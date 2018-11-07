В Уфе займутся поиском стимулов для сотрудников сферы ЖКХ

Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин сообщил о том, что требуется срочно вносить изменения в систему организации труда рядовых сотрудников городской серы ЖКХ, чтобы справиться с большой текучкой кадров в отрасли.

- По районам города складывается разная ситуация. В основном в течение года текучка кадров на предприятиях системы ЖКХ составляет от 600 до 1000 рублей. Это очень большой показатель, - отметил глава города. – в числе работников предприятий этой отрасли немало людей, приехавших из других районов республики. Конечно, для них актуальны вопросы жилья и зарплаты. Но только в Советском районе Уфы решением этих зада занимаются системно, предоставляют людям обежития. Остальные зачастую пустили дело на самотек. Из-за нерешенности этих вопросов люди уходят, причем часто это сотрудники с большим опытом работы.