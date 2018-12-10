Уфимский детский сад атаковали галки

- Понимаете, водить детей в сад страшно - все деревья в галках, кругом всё загажено. Мало того, что они шумят и пугают детей, так ведь все в их помете кругом. Заведующая садика в курсе проблемы, - уточняет Елена. - Единственное найденное решение - спилить эти три дерева, где разместились птицы. Но это будет стоить 10 тысяч рублей. В самом детском садике предлагают собирать деньги на то, чтобы просто срубить деревья, с кого? Конечно, с нас, родителей.