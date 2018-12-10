Уфимский детский сад атаковали галки

В редакцию Медиакорсети обратилась уфимка Елена В.: она столкнулась с довольно-таки необычной проблемой - детский сад, в который она водит своего ребенка, буквально атаковали галки.
- Понимаете, водить детей в сад страшно - все деревья в галках, кругом всё загажено. Мало того, что они шумят и пугают детей, так ведь все в их помете кругом. Заведующая садика в курсе проблемы, - уточняет Елена. - Единственное найденное решение - спилить эти три дерева, где разместились птицы. Но это будет стоить 10 тысяч рублей. В самом детском садике предлагают собирать деньги на то, чтобы просто срубить деревья, с кого? Конечно, с нас, родителей.
Детский сад №29, о котором идет речь, находится в Орджоникидзевском районе Уфы по адресу ул. Пинского, 6Б. Недалеко от него - парк Победы, где, казалось бы, птицам будет явно комфортнее, чем на трех тонких деревьях возле садика. Но по какой-то причине они ежедневно совершают паломничество именно туда.
Есть ли иные пути решения проблемы?
В теории - да. Но все они упираются в деньги. Можно приобрести ультразвуковой отпугиватель птиц. Цены на «игрушечные» варианты начинаются от двух тысяч рублей, качественная аппаратура стоит от 30 тысяч рублей, есть экземпляры и за 320 000 рублей: то есть приобретать такую технику ради одного раза ни детский садик, ни кто-то из родителей не будет.
После того, как данная тема прозвучала в соцсетях и СМИ, администрация района зашевелилась и стала искать способы реального решения проблемы. Но, как стало известно Медиакорсети, тем временем птицы вроде бы уже несколько отвлеклись от детсада №29 и стали совершать свои налеты на расположенный рядом с ним детсад № 171.
Медиакорсеть будет следить за развитием ситуации.