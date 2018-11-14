Жители Уфы обратились к главе Башкирии и мэру Уфы с просьбой достроить детский сад

6 ноября на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио Главы РБ Радий Хабиров заострил внимание чиновников на проблеме жилищного строительства в республике. По его словам, необходимо добиться того, чтобы жилищное строительство велось с обязательным формированием социальной инфраструктуры.

7 ноября жители уфимского микрорайона Сипайлово об этом напомнили владельцу застройщика, экс-депутату Горсовета Александру Баутскому. По словам жителей домов улицы Набережная реки Уфы, еще в 2012 году на пустыре между домами №11 и №15 начали возводить четыре многоэтажных дома. Основным условием для заключения договора аренды земельного участка для строительства этих домов являлось сопутствующее строительство детского сада и его последующая передача городу.

Высотки выросли, а вот детский сад был заморожен на стадии возведенной коробки. Жители ближайших домов обратились врио Главы РБ Радию Хабирову и мэру Уфы Ульфату Мустафину с просьбой обратить внимание на их проблему.

"Строительную площадку фактически воткнули впритык к нашим домам, что повлекло много неудобств как при строительстве, так и впоследствии. Власти города и застройщик пообещали вместе с домами построить детский сад, это позволило нам с пониманием отнестись к уплотнению и без этого не самого просторного соседства между домами", - сообщают в обращение властям уфимцы.

Коробка детского сада с разбитыми окнами, по их словам, стала излюбленным местом для подростков, в котором можно покурить и выпить.

- Поскольку строительство детского сада было обязательным условием для получения права аренды земельного участка под строительство и это фактически являлось платой застройщика городу за получение земли на льготных условиях, то неисполнение своих обязательств фактически наносит ущерб казне города, - считают жители Сипайлово.

Однако администрация города Уфы бездействует и не принимает меры для понуждения застройщика к завершению строительства либо к взысканию с него убытков иным образом.

В администрации Уфы нам так прокомментировали сложившуюся ситуацию. Приводим полностью их официальный ответ:

- Между Комитетом по управлению муниципальной собственностью Администрации ГО г. Уфа РБ и ООО «Агентство Недвижимости Стройтехмонтаж» в 2009 году заключен договор о выполнении условий продажи права на заключение договора аренды земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома и детскою сада по адресу: ул. Набережная р. Уфы, между домами №11 и №15 в Октябрьском районе.

Для получения разрешения на завершение строительства объекта необходимо зарегистрировать право собственности в отношении объекта незавершенного строительства, оформить договор аренды. ООО «АН Стройтехмонтаж» получило отказ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Башкортостан в регистрации права на незавершенный объект. По информации застройщика, на сегодняшний день идет подготовка заявления в апелляционную комиссию Управления Росреестра по РБ. В случае отрицательного ответа данный вопрос будет решатся в судебном порядке. После получения правоустанавливающих документов по информации застройщика на завершение строительства детского сада потребуется 5-7 месяцев.

- Бездействию администрации города можно найти объяснение и оно кроется в персоне владельца застройщика, речь идет о бывшем депутате городского совета Баутском Александре Олеговиче. Если внимательно изучить его биографию, то это не первый случай его коммерческих взаимоотношений с городом, к которым не имеется множество вопросов и на которые следовало бы обратить внимание следственным органом, - пишут уфимцы в письме.

Александр Баутский является генеральным директором ООО "БашАнтэк". К сожалению, Медиакорсети так пока и не удалось получить оперативный комментарий в течение суток.

Напомним, Баутский обвинялся в крупном мошенничестве, совершенном в 2010 году, а также в попытке дачи 5 тыс. рублей взятки сотруднику ДПС в 2015 году. Однако суд снял с предпринимателя обвинение в попытке дачи взятки за истечением срока давности по этой статье, а по обвинению в мошенничестве признал невиновным.