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Жители Уфы обратились к главе Башкирии и мэру Уфы с просьбой достроить детский сад
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Жители Уфы обратились к главе Башкирии и мэру Уфы с просьбой достроить детский сад

Сегодня, 12:56ОбществоЗиля АскероваФото: Mkset.ru
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