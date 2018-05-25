В Уфе детский сад-призрак ждет реконструкции

На его ремонт требуется 110 млн рублей. Реконструкции ждут пять лет.
Уфимский детский сад №127 с 2013 года был признан аварийным и с тех пор не работает. Здание находится в центре Уфы, на ул.Электрификации. Местные жители отмечают, что территория и сам детский сад привлекает бездомных, которые разводят там огонь и распивают спиртные напитки.
Несмотря на фактическое закрытие детского сада, на портале Госуслуги есть возможность оформить туда ребенка.
Ситуацию прокомментировал начальник отдела образования администрации Советского района Уфы Ильгиз Хайруллин.
- Действительно, на портале есть возможность оформить в этот сад ребенка, так как юридически сад не считается закрытым, более того, там работает заведующая, которая следит за порядком, и охрана, - рассказал он. - Мы направляли письма в адрес портала, чтобы удалить из реестра, но пока Госуслуги не отреагировали. Всех детей, которые стоят в очереди в 127 детсад, мы распределяем по другим дошкольным учреждениям района.
Мы сделали проект реконструкции здания, прошли госэкспертизу. Согласно документу, для ввода в эксплуатацию обновленного садика потребуется 110 млн рублей. По проекту, его вместимость увеличится со 160 до 240 мест, и в нем будет 12 групп, шесть из которых - ясельные.