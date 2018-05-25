В Уфе детский сад-призрак ждет реконструкции

Уфимский детский сад №127 с 2013 года был признан аварийным и с тех пор не работает. Здание находится в центре Уфы, на ул.Электрификации. Местные жители отмечают, что территория и сам детский сад привлекает бездомных, которые разводят там огонь и распивают спиртные напитки.

Несмотря на фактическое закрытие детского сада, на портале Госуслуги есть возможность оформить туда ребенка.

Ситуацию прокомментировал начальник отдела образования администрации Советского района Уфы Ильгиз Хайруллин.

- Действительно, на портале есть возможность оформить в этот сад ребенка, так как юридически сад не считается закрытым, более того, там работает заведующая, которая следит за порядком, и охрана, - рассказал он. - Мы направляли письма в адрес портала, чтобы удалить из реестра, но пока Госуслуги не отреагировали. Всех детей, которые стоят в очереди в 127 детсад, мы распределяем по другим дошкольным учреждениям района.