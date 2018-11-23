Предприниматель из Башкирии заявил, что глава района угрожает ему убийством

Похоже, что конфликт между предпринимателем из Благовещенска Василием Зарабеловым с одной стороны и главой Благовещенского района Фаритом Фазыловым и главой Благовещенска Рустамом Бадыкшановым с другой стороны скоро перейдет из плоскости перепалок в соцсетях и по телефону в плоскость правовую. Ну, по крайней мере логика подсказывает, что разобраться-то надо в этом деле, потому что, по заверению одной из сторон конфликта, дело дошло до угроз убийством. Буквально.
- Мне позвонил глава района Фазылов со своего мобильного номера. И сказал буквально следующее: «Через неделю тебе будет очень плохо. Я не буду тебе по телефону говорить. Через неделю будет такой удар… (неразборчиво)… Ты будешь г…но, стертый и убитый», – рассказал предприниматель Василий Зарабелов.
Кто хочет, может сам прослушать аудиозапись разговора, она гуляет в мессенджерах.
Этот фрагмент записи есть в распоряжении редакции. Мы не беремся судить, принадлежит ли голос говорящего главе администрации района Фариту Фазылову, хотя, честно говоря, похож.
Сам же Фарит Фазылов сказал нам по телефону, что никому не угрожал:
- Если считает, что что-то не так, пусть обращается в соответствующие органы. Я ему не угрожал.
По словам предпринимателя, чиновник ему еще до этого говорил: мол, ты не туда полез, не тем занимаешься, про меня плохо говоришь, мне об этом рассказали.
Напомним, что Василий Зарабелов – житель и предприниматель из Благовещенска, также общественный деятель. Он, в частности, с 16 октября выходил на акции протеста перед башкирским «Белым домом» с плакатами.
- Мне Фазылов говорит – почему я плакатами против него размахиваю. А я ему говорю – на плакатах про него ничего нет, вообще я требовал отставки главы администрации города Благовещенск Рустама Бадыкшанова. Я просто хочу, чтобы город наш, в котором я живу, развивался, стал лучше.
По словам предпринимателя, ему потом звонили подчиненные главы района и угрожали (или предупреждали): "Ждите проверок".
- Мне действительно прислали уведомления о проверках, которые у меня будут проводиться, в том числе, по линии Роспотребнадзора, полиции, МЧС.
К слову, после пикета, который Зарабелов проводил в Уфе, республиканская полиция начала в отношении его бизнеса проверку по факту возможной фальсификации тосола и автомобильного масла. По версии правоохранителей, предприниматель продавал под видом известных брендов поддельные масло и тосол.
- В Благовещенске многие про это могут рассказать, многие уже пострадали от этих поддельных масел. Есть люди, я их знаю, которые сами по указанию этого бизнесмена разливали подделку по канистрам. Сам он все эти акции протеста начал потому, что ему не дали маршрут, он еще и маршрутами хотел заниматься, пассажирскими перевозками. Вот он на Бадыкшанова (главу города) и катит бочку. Он в прокуратуру жаловался, что якобы городские автосервисы неправильно работали. Из-за этого многие его конкуренты закрылись. Зато сам продолжает работать, – рассказал нам свою версию конфликта местный житель, знакомый с ситуацией.
Василий Зарабелов визит сотрудников правоохранительных органов связывает со своей общественной деятельностью. Он ожидает проверок со стороны контролирующих органов, поскольку получил копию жалобы на него со стороны двух граждан, жителей Благовещенска и Бирска. На жалобе есть штамп от 30 октября, адресована она в адрес Рустэма Хамитова, а авторы жалобы, по словам предпринимателя, вызывают большие сомнения.
- Один из них находится в психоневрологическом диспансере, а когда мы приехали по адресу второго автора жалобы, нам сказали, что он из криминального мира, - пояснил Василий Зарабелов.
Василий Зарабелов также рассказал по телефону, что глава района Фазылов, якобы, поставил условие, по которому он может прекратить травлю.
- Он мне сказал, что прекратит эти проверки и прочее, если я «замочу Жукова». Я не стал уточнять, что он имеет в виду под «замочить», сразу отказался. Хотя все знают, что в бандитском жаргоне означает этот термин, – говорит Зарабелов.
Под Жуковым имеется в виду депутат горсовета Благовещенска Сергей Жуков, который также ведет в городе общественную деятельность, в частности, касательно возможных коррупционных тем в дорожном строительстве.
- Может быть, ему (Фазылову) не нравится моя общественная деятельность? Я недавно разместил в соцсетях видео, на котором показана дорога, построенная за 67 миллионов рублей и которая спустя несколько лет пришла в полную непригодность. Также я все свои обращения дублирую на имя руководства республики. Может быть, он этим и недоволен, – предположил Сергей Жуков.
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