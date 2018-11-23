Предприниматель из Башкирии заявил, что глава района угрожает ему убийством

- В Благовещенске многие про это могут рассказать, многие уже пострадали от этих поддельных масел. Есть люди, я их знаю, которые сами по указанию этого бизнесмена разливали подделку по канистрам. Сам он все эти акции протеста начал потому, что ему не дали маршрут, он еще и маршрутами хотел заниматься, пассажирскими перевозками. Вот он на Бадыкшанова (главу города) и катит бочку. Он в прокуратуру жаловался, что якобы городские автосервисы неправильно работали. Из-за этого многие его конкуренты закрылись. Зато сам продолжает работать, – рассказал нам свою версию конфликта местный житель, знакомый с ситуацией.