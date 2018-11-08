В Башкирии полицейские начали проверку бизнеса активиста после пикета у Белого дома

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, предприниматель Василий Зарабелов разливал тосол и автомасла неизвестного происхождения по тарам и выдавал их за продукты известных брендов.

- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики во взаимодействии с Управлением Росгвардии по РБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт реализации нелицензионных горюче-смазочных материалов, - говорится в сообщении МВД по РБ.

По предварительным данным, предприниматель продавал оптом и в розницу тосол и автомобильные масла под логотипами известных брендов. Тосол и масла злоумышленник продавал в принадлежащем ему магазине.

- Начата проверка, из магазина и складских помещений изъято примерно 16 тысяч литров жидкости неизвестного происхождения. Образцы продукции отправлены на экспертизу, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Сам предприниматель Василий Зарабелов утверждает, что полицейские буквально ворвались к нему домой, когда в нем никого не было.

- Полицейские изъяли отработанное масло, которое мне необходимо для личных нужд. Они также изъяли канистры, которые предназначены для фасовки отработанного материала. Все вывезли без моего ведома, в это время я был в Уфе, выступая с одиночным пикетом, - утверждает Зарабелов.

По его словам, полицейские не предоставили ему никаких соответствующих документов на изъятие имущества.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что предприниматель из Благовещенска Василий Зарабелов проводит пикетирование возле Дома правительства в Уфе с лозунгами против главы города Благовещенска и Благовещенского района уже с 16 октября. 6 ноября, когда он стоял в очередном пикете, ему позвонили родственники и сообщили, что на его работу пришли люди в форме ОМОНа и положили их на пол.

- У меня предприятие «Подорожник» находится на Комарова, 8, - сообщил Василий Зарабелов Медиакорсети. – Примерно в 11.30 мне позвонили и сказали, что пришел ОМОН. Ничего не объяснили.

Позже на своей странице Вконтакте житель Благовещенска разместил прямую трансляцию, из которой становится ясно, что на прием к врио главы Башкирии сразу он не попал. По его словам, к нему спустился сотрудник администрации "Динир Асгатович, который доложил о ситуации Букрееву".

Предприниматель убежден, что в его адрес устроена настоящая травля - из-за его активной общественной позиции. В настоящее время Василий Зарабелов намерен защитить свои права в прокуратуре республики.