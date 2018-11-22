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В Уфе горожане протестуют против строительства высотки на месте парковки

22 ноября 2018, 05:19
Фото: Скриншот с видео. / Mkset.ru
Они считают, что разрешительная документация на строительство домов была выдана с грубыми нарушениями.

Жильцы домов в районе улиц Зорге и Парковой опубликовали видеообращение к властям с просьбой провести проверку факта выделения земли под строительство высотных домов на месте автопарковки и в парковой зоне.

- Мы не против строительства, но пусть строят социальные объекты, а не жилые высотки, тем более в парковой зоне! – возмущаются горожане. – Зачем закрыли парковку?

По словам местных жителей, после того, как местная автопарковка была закрыта, автомобилисты стали парковать автомобили во дворах, на тротуарах и детских площадках. А зимой ситуация будет еще хуже.

Эта ситуация тянется уже несколько лет. У жильцов есть информация, что документы на выделение земли под строительство подписал чиновник мэрии по фамилии Зарипов, который вскоре уволился. К данной проблемной ситуации в разные годы имели отношение компании «Заря», «Гранит» и «Третий Трест».

- Мы встречались с районным и городским руководством и вроде бы встретили там понимание, но вдруг выяснилось, что в сентябре было принято еще одно постановление о строительстве домов рядом с нашей территорией. При этом с нами никто не встречался и ничего нам не объясняли.

Помимо всего прочего, люди обеспокоены тем, что высотки будут возводиться на участке, который имеет карстовые пустоты, вдобавок там есть подземный родник.

Резолюция недавнего схода местных жителей, в которой изложены все волнующие людей вопросы, отправлена в несколько инстанций.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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