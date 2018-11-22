В Уфе горожане протестуют против строительства высотки на месте парковки

Жильцы домов в районе улиц Зорге и Парковой опубликовали видеообращение к властям с просьбой провести проверку факта выделения земли под строительство высотных домов на месте автопарковки и в парковой зоне.
- Мы не против строительства, но пусть строят социальные объекты, а не жилые высотки, тем более в парковой зоне! – возмущаются горожане. – Зачем закрыли парковку?
По словам местных жителей, после того, как местная автопарковка была закрыта, автомобилисты стали парковать автомобили во дворах, на тротуарах и детских площадках. А зимой ситуация будет еще хуже.
Эта ситуация тянется уже несколько лет. У жильцов есть информация, что документы на выделение земли под строительство подписал чиновник мэрии по фамилии Зарипов, который вскоре уволился. К данной проблемной ситуации в разные годы имели отношение компании «Заря», «Гранит» и «Третий Трест».
- Мы встречались с районным и городским руководством и вроде бы встретили там понимание, но вдруг выяснилось, что в сентябре было принято еще одно постановление о строительстве домов рядом с нашей территорией. При этом с нами никто не встречался и ничего нам не объясняли.
Помимо всего прочего, люди обеспокоены тем, что высотки будут возводиться на участке, который имеет карстовые пустоты, вдобавок там есть подземный родник.
Резолюция недавнего схода местных жителей, в которой изложены все волнующие людей вопросы, отправлена в несколько инстанций.
Медиакорсеть следит за ситуацией.