Жильцы гнилого барака в Уфе отказались от временного жилья застройщика и мэрии

Как стало известно Медиакорсети, все жильцы дома отказались от условий, предложенных представителями компании-застройщика ПСК-6 и администрации города.

Напомним, ранее в двухэтажном бараке, ставшим своеобразным символом всего аварийного ветхого жилья столицы, прогнил пол и обрушилась часть кирпичной стены. В доме при этом продолжают жить несколько семей, в которых есть дети.

В минувшие выходные глава Орджоникидзевского района Марат Галиуллин встретился с жителями барака 70/7 по ул. Ш. Руставели и обсудил варианты расселения. Он предложил жителям барака переехать на время расселения в Чрезвычайный фонд. По словам представителя застройщика Виктории Тарасовой, жителям, проживающим по договорам найма, предлагаются варианты расселения в безопасное и комфортное жилье. Собственникам квартиры она предложила денежную компенсацию.

По словам жительницы дома Вадиги Фахретдиновой, все жильцы от предложенных вариантов отказались.

- От мэрии нам предложили 10 комнат для всех жильцов (Лесунова, 6A). Мы отказались от временного жилья, поскольку не хотим, чтобы оно стало впоследствии постоянным.

При этом, как заявила женщина, большинство жильцов там даже не были.

Также добавим, что жители барака отказались и от трехкомнатной квартиры, предложенной «ПСК-6» для 21 человека дома.

- Если у меня муж прописан в пяти квадратах с двумя детьми, то он и переедет в комнату с таким же размером. Получается, что в одной комнате будут жить 7 человек. Ждем других вариантов расселения, - сообщила жительница дома.