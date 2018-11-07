В Уфе вызовут в суд застройщика, который захламил городскую территорию

Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин потребовал привлечь к ответственности застройщика, который выполнил свои обязательства по благоустройству городской территории.

Речь идет о территории по улице Зорге, 44, рядом с городским Дворцом Спорта.

- Я проехал там вчера и увидел. что из земли торчат трубы словно пушки. Что это за безобразие? Раньше там стол забор, а теперь его убрали, и все это стало видно, - возмутился Ульфат Мустафин.

Как пояснил Роберт Ахунов, глава администрации Октябрьского района Уф, на территории которого обнаружилась данная странная ситуация, сегодня ночью, после получения указания от Ульфата Мустафина навести порядок, трубы были демонтированы.