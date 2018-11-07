В Уфе вызовут в суд застройщика, который захламил городскую территорию
Компания не выполнила свои обязательства по благоустройству прилегающей территории.
Сегодня, 7 ноября, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин потребовал привлечь к ответственности застройщика, который выполнил свои обязательства по благоустройству городской территории.
Речь идет о территории по улице Зорге, 44, рядом с городским Дворцом Спорта.
- Я проехал там вчера и увидел. что из земли торчат трубы словно пушки. Что это за безобразие? Раньше там стол забор, а теперь его убрали, и все это стало видно, - возмутился Ульфат Мустафин.
Как пояснил Роберт Ахунов, глава администрации Октябрьского района Уф, на территории которого обнаружилась данная странная ситуация, сегодня ночью, после получения указания от Ульфата Мустафина навести порядок, трубы были демонтированы.
По его словам, виновником происшедшего является недобросовестный застройщик - ООО "Топограф", которое не выполнила свои обязательство по приведению городской территории в порядок. На этом месте планировалось построить надземный переход с торговыми помещениями, однако разрешение на строительство было отозвано еще два года назад. После этого застройщик, успевший начать работы, так и не позаботился о приведении городской территории в надлежащий вид. В ближайшее время планируется через суд привлечь застройщика к ответственности и взыскать с него средства, которые городской казне придется потратить на благоустройство данной территории.