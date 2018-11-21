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Часть трассы «Уфа-Аэропорт» может перейти в федеральную собственность

21 ноября 2018, 07:03
Фото: пресс-служба правительства Башкирии
20 ноября в рамках XII международного форума «Транспорт России» врио главы Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Андрей Костюк обсудили ключевые направления развития транспортной системы республики c привлечением финансовых ресурсов федерального центра, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 «Уфа – Оренбург» с расширением до четырёх полос участка в обход Стерлитамака. Прозвучало предложение передать в федеральную собственность часть трассы «Уфа – Аэропорт» от моста через реку Белую до развязки с М5 «Урал». Андрей Костюк озвученные инициативы оценил положительно.

В том числе, Радий Хабиров предложил руководителю Росавтодора рассмотреть заявки на привлечение федеральных субсидий для строительства в Уфе двух мостов через Белую – в створе улиц Воровского и Интернациональной.

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