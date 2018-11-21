Часть трассы «Уфа-Аэропорт» может перейти в федеральную собственность

Речь шла о перспективах реализации концессионного проекта по строительству Восточного выезда из Уфы и реконструкции автомобильной дороги Р-240 «Уфа – Оренбург» с расширением до четырёх полос участка в обход Стерлитамака. Прозвучало предложение передать в федеральную собственность часть трассы «Уфа – Аэропорт» от моста через реку Белую до развязки с М5 «Урал». Андрей Костюк озвученные инициативы оценил положительно.