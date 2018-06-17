На трассе «Уфа-Аэропорт» самосвал чуть не снес пешеходный переход

Сегодня, 17 июня, с утра пораньше, серьезное ЧП произошло на трассе «Уфа-Аэропорт», возле останови «Озерная». Подробности сообщаются на сайте администрации столицы.

Водитель самосвала одной из частных подрядных организаций города, выполнив разгрузочные работы, не удостоверился, что кузов опущен, и поехал по трассе, зацепив на ходу надземный пешеходный переход. Обрушения коммуникаций, к счастью, не произошло, но кузов надежно застрял под пешеходным переходом.

Чтобы убрать кузов с трассы, понадобился подъемный кран. На месте происшествия работают все необходимые городские службы. Сейчас кузов уже удалось извлечь.