На трассе «Уфа-Аэропорт» самосвал чуть не снес пешеходный переход
Последствия ЧП оперативно ликвидируются.
Сегодня, 17 июня, с утра пораньше, серьезное ЧП произошло на трассе «Уфа-Аэропорт», возле останови «Озерная». Подробности сообщаются на сайте администрации столицы.
Водитель самосвала одной из частных подрядных организаций города, выполнив разгрузочные работы, не удостоверился, что кузов опущен, и поехал по трассе, зацепив на ходу надземный пешеходный переход. Обрушения коммуникаций, к счастью, не произошло, но кузов надежно застрял под пешеходным переходом.
Чтобы убрать кузов с трассы, понадобился подъемный кран. На месте происшествия работают все необходимые городские службы. Сейчас кузов уже удалось извлечь.
Пешеходный переход серьезных повреждений не получил, требуется небольшой ремонт, который должна будет выполнить за свой счет подрядная организация, в которой работает водитель самосвала. Администрация города обратилась к руководителям, использующих в работе грузовые автомобили, с просьбой более ответственно подходить к выполнению работ, проводить с водителями необходимые инструктажи, чтобы избежать подобных ситуаций.