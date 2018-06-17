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На трассе «Уфа-Аэропорт» самосвал чуть не снес пешеходный переход
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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На трассе «Уфа-Аэропорт» самосвал чуть не снес пешеходный переход

Сегодня, 11:30ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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