Мэр Уфы назвал срок ввода детской поликлиники на улице Амантая

Средства на капитальный ремонт выделенного муниципалитетом здания филиала детской поликлиники №2 в микрорайоне «Колгуевский» в размере 7 млн руб были выделены из республиканского бюджета, и здание должно было быть введено в строй еще в начале 2015 года.