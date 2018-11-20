Мэр Уфы назвал срок ввода детской поликлиники на улице Амантая

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на оперативном совещании в правительстве Башкирии 19 ноября сообщил, что детская поликлиника на улице Амантая, о которой шла речь на предыдущем совещании, откроется 29 марта 2019 года.
Средства на капитальный ремонт выделенного муниципалитетом здания филиала детской поликлиники №2 в микрорайоне «Колгуевский» в размере 7 млн руб были выделены из республиканского бюджета, и здание должно было быть введено в строй еще в начале 2015 года.
Но из-за недоделок руководство поликлиники не стало принимать работу, и с той поры подрядчик и поликлиника выясняли отношения в суде, а жители разросшегося микрорайона страдали от этого, не получая своевременной медпомощи. Медиакорсеть рассказала об этой ситуации 31 октября.
Затем об этой истории рассказали другие СМИ, глава региона Радий Хабиров дал поручение премьер-министру разобраться в ней на оперативном совещании 12 ноября.
Позже сотрудники МВД по Башкирии провели проверку и выявили факт мошенничества подрядчика при проведении ремонтных работ, выявленный ущерб был оценен в сумму 1,2 млн руб.
И вот 19 ноября был назван срок ввода в действие долгожданного филиала детской поликлиники.
Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сообщил также, что в дальнейшем в микрорайоне «Колгуевский» будет построена новая поликлиника по типовому проекту.