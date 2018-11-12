В Уфе поликлинику на Амантая введут в строй за счет госбюджета и накажут подрядчиков

Сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров дал поручение премьер-министру Рустэму Марданову рассмотреть вопрос финансирования окончания капитального ремонта детской поликлиники №2 по улице Амантая, 7/1 в уфимском микрорайоне «Колгуевский».

Резонансное обсуждение ситуации в поликлинике состоялось в конце октября. Торчащие провода и сыпящаяся на голову штукатурка никак не позволяли главврачу поликлиники подписать акт о выполнении работ подрядчиком, который настаивал, что справился с капремонтом достойно. С марта 2015 года спор между поликлиникой и генеральным подрядчиком рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан. В настоящее время проводится доследственная проверка министерством внутренних дел по Республике Башкортостан по факту причинения ущерба государству и недобросовестностью подрядчика.

- Мы съездили с министром внутренних дел и посмотрели лично, что творится в этой поликлинике, он сделает выводы по своей части, - рассказал Радий Хабиров. – Что касается окончания ремонта, то нужно изучить возможности финансирования. С конкурсами будет долго решать вопрос, так что прошу рассмотреть возможности выделения средств из республиканского бюджета.

Радий Хабиров попросил решить данный вопрос как можно скорее, чтобы поликлиника смогла начать нормальную работу.