«Башнефть» внедряет в производственные процессы передовые цифровые технологии

Цифровые двойники, 5-D-модели, «умные» каски с системой датчиков, которые позволяют анализировать буквально все, что происходит с работником, ее применяющим – придя на IT-форум, прошедший в Уфе 15-16 ноября, можно было подумать, что попал в какое-то будущее, или будущее оказалось слишком близко, или даже оказался внутри компьютерной игры.
На самом деле нет, точнее то, что когда-то казалось будущим, уже давно является обыденным. Прошедший IT-форум – это площадка, на которой специалисты и профессионалы из различных областей производства, управления обсуждали наиболее актуальные вопросы в области цифровизации производства.
ПАО АНК «Башнефть» приняло активное участие в работе форума, так как в развитии компании цифровые технологии выполняют стратегическую роль.
– В Стратегии развития «Роснефть-2022» цифровым технологиям отведена одна из ключевых ролей в повышении эффективности работы компании. В «Башнефти», как дочерней структуре «Роснефти», мы активно занимаемся этими вопросами с начала 2018 года, – рассказал участник форума Руслан Еникеев, ведущий инженер по новым технологиям Департамента добычи нефти и газа ПАО АНК «Башнефть».
Сами цифровые технологии появились, конечно же, не сегодня и даже не вчера, поэтому их применение в отрасли имеет определенную историю. Для «Башнефти» ключевым моментом является трансформация бизнес-процессов за счет применения новых цифровых и технических решений в соотношении с применением новых подходов к работе.
– В первую очередь новейшие технические и цифровые решения мы направляем на обеспечение безопасности жизни и здоровья сотрудников. Это первое, чем мы начали заниматься, применяя в компании цифровые технологии и новые технические решения. Другое важное направление – обеспечение высокого уровня промышленной безопасности на наших объектах. Ну и конечно же одной из важнейших задач является повышение эффективности производственных процессов, – говорит Руслан Еникеев.
– Технологии сегодня меняются настолько быстро, что нашей задачей является их своевременное точечное внедрение в производственные процессы. Также важный момент – не просто внедрить ту или иную новую или цифровую технологию, важно менять бизнес-процессы с тем, чтобы внедрение нового было эффективно. Потому что без изменения бизнес-процессов новая технология так и останется просто очередной технологией, не внося никаких качественных изменений в производственные процессы, не повышая эффективность, – добавил Руслан Еникеев.
Самое дорогое, бесценное – это, безусловно, жизнь и здоровье человека. В контексте производства речь идет об обеспечении безопасности жизни и здоровья сотрудников компании. «Башнефть» уделяет фактору безопасности людей на производстве особое внимание, в том числе в плане применения и внедрения новейших разработок, технических решений, цифровых технологий.
На прошедшем IT-форуме было представлено актуальное решение по обеспечению безопасности жизни и здоровья работников компании «Башнефть», которое включает в себя комплекс новейших технических и цифровых разработок.
«Сибинтек. Персонал» – это цифровое решение, направленное на мониторинг персонала и транспорта компании, а также автоматизированную аналитику рисков в этой области.
– Изначально ставилась широкая задача, и мы, разработчики, старались войти в тему со всех сторон одновременно – и производство умных устройств, и «приземление» их на бизнес-процессы, которые на тот момент еще не были автоматизированы, – рассказал на форуме Александр Кульков, директор проектов Дирекции инновационного развития и перспективных проектов компании ИК «Сибинтек», дочерней структуры «Роснефти», официального IT-интегратора компании.
В итоге получилось вот что. Была разработана система, включающая в себя модуль контроля за состоянием персонала и организации оперативного взаимодействия с линейным полевым персоналом в части выполнения ежедневных заданий. Он включает в себя, в частности, трекинг (отслеживание) того, где находится персонал, где люди должны быть, их передвижение, скопление. Контроль нахождения людей там, где запланировано выполнение работ.
Устройство для трекинга похоже и по факту является фитнес-браслетом, потому что оно оценивает такие параметры жизнедеятельности, как частота сердечного пульса, активность человека, уровень стресса. Устройство для трекинга также поддерживает систему оповещений.
Также в систему сбора информации входит устройство для мониторинга окружающей среды: газоанализатор оценивает уровень загазованности, носимые устройства оценивают температуру внешней среды и атмосферное давление.
Все эти данные собираются, анализируются на предмет выявления различных аномалий. Специалист же на своем мониторе видят всю картину происходящего с каждым работником: перед ним единая лента уведомлений, аналитические выкладки, контрольные параметры, канканные данные, которые позволяет оперативно принимать решения в случае тех или иных отклонений от нормальных параметров.
В процессе сбора данных и мониторинга за персоналом принимает участие «умная» каска, которую разработчики презентовали на форуме. Причем, по их словам это уже третья, доработанная и улучшенная версия промышленного девайса.
- Данные передаются по протоколу bluetooth, также может работать и с wi-fi. Работает с мобильным приложением. На каске предусмотрен двусторонний канал связи, есть система голосовых уведомлений, световые и звуковые датчики, есть тревожная кнопка, – говорит Александр Кульков.
Также в «умную каску» включены такие датчики, как акселерометр, компас, горизонтомер и даже небольшая нейросеть, которая анализирует поведение работника. На базе этих данных оператор знает, что делает человек: стоит, лежит, упал, снял каску, надел ее. Это очень важно с точки зрения обеспечения безопасности и сохранности жизни и здоровья сотрудников. Если, например, датчики зафиксируют сильный удар по каске, резкое изменение ее положения в пространстве – значит, случилось что-то экстраординарное и необходимо срочно принять меры.
– Все данные выводятся на монитор оператора, который в режиме реального времени наблюдает ситуацию: где находится человек, какие работы он выполняет и какие запланированы, какие потенциальные опасности есть, какие СИЗ (средства индивидуальной защиты – прим. ред.) необходимо использовать, нужно ли их доукомплектовать, каково его физиологическое состояние, самочувствие на данный момент времени и в статистике, – говорит Александр Кульков.
Если случится какое-то происшествие, есть возможность изучить обширную ленту событий, данные о которых собраны системой, то есть, эта комплексная система дает полную картину того, что, какие действия предшествовали происшествию. Эту картину нельзя изменить, она составлена на основе данных, полученных с датчиков телеметрии. Соответственно, изучив все, что было накануне происшествия, есть возможность принять правильные меры для того, чтобы подобные происшествия больше не происходили.
- Система видеоаналитики в своей основе использует алгоритмы искусственного интеллекта, а именно нейронные сети. Обнаружение, идентификация сотрудников или объектов в кадре, детальный анализ их действий, анализ наличия и соответствия средств индивидуальной защиты, перицентральный контроль доступа сотрудников и техники на опасные производственные объекты, контроль нахождения персонала в опасных зонах при проведении работ – вот не полный список возможных сценариев применения технологии видеоаналитики на производстве, которые перед нами открывают нейронные сети – рассказал Руслан Еникеев.
Представленная система наблюдения и обеспечения безопасности работников «Сибинтек. Персонал» в недалеком будущем будет внедряться на производственных объектах «Башнефти».
– Внедрение идет пошагово. Технологии на рынке меняются очень быстро. Мы идем путем маленьких шагов – «быстрых побед». Мы что-то пробуем на небольшом участке, смотрим, как это влияет на эффективность. После этого принимаем решение о тиражировании на остальные объекты, – пояснил Руслан Еникеев.
Прошедший IT-форум показал, что цифровая эра если еще и не наступила, то уже стоит на нашем пороге. И те компании, которые смогут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами новых технологий, интегрировать их в себя – лучшие из них получат существенное конкурентное преимущество и вырвутся вперед. Отрадно, что крупнейшая промышленная компания Башкортостана активно вовлечена в сферу цифровизации, ведь от ее успехов во многом зависит и благополучие всей нашей республики.