«Башнефть» внедряет в производственные процессы передовые цифровые технологии

– Технологии сегодня меняются настолько быстро, что нашей задачей является их своевременное точечное внедрение в производственные процессы. Также важный момент – не просто внедрить ту или иную новую или цифровую технологию, важно менять бизнес-процессы с тем, чтобы внедрение нового было эффективно. Потому что без изменения бизнес-процессов новая технология так и останется просто очередной технологией, не внося никаких качественных изменений в производственные процессы, не повышая эффективность, – добавил Руслан Еникеев.