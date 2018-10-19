«Башнефть» поздравила ветеранов нефтяной отрасли республики

Концерт «Семь чудес Башкортостана» собрал в одном зале нефтепереработчиков, нефтедобытчиков, нефтехимиков и работников сбытовых подразделений компании. Этот праздник - дань уважения ветеранам и пенсионерам. Компания «Башнефть», ныне входящая в состав «Роснефти», пожалуй, одна из немногих организаций республики, которая не ради галочки или красного словца, а постоянно и довольно основательно заботится о старшем поколении работников, которые отдали своим предприятиям нефтяной отрасли не год – порой десятки лет своей жизни. Предприятие не забывает о своих сотрудниках после их выхода на пенсию: уйдя на заслуженный отдых, каждый бывший работник предприятия остается членом большой, дружной и теплой семьи – семьи под названием «Башнефть».

Фармут Сунагатуллин отдал работе на родном предприятии НГДУ «Уфанефть» 42 года своей жизни, придя простым рабочим и выйдя на пенсию с ответственной должности заместителя руководителя управления.

- Я работал бурильщиком, мастером, начальником участка, дошел до замначальника НГДУ «Уфанефть», потом уже на пенсию вышел. Работа не из простых, особенно когда я работал в бурении. В 60-е годы, когда я только на предприятие пришел, для отрасли непростые времена были, время становления, строительства. Но, несмотря на трудности, конечно же, мы работали, не покладая рук, – вспоминает Фармут Сунагатуллин.

- Чуть позднее, через несколько лет у меня появились дети, нужно было их воспитанием заниматься, хоть иногда дома появляться, а не только сутками на работе. Поэтому я перешел уже на добычу, соответственно, у меня появилась возможность хотя бы выходные проводить с детьми. Вообще, конечно же, я доволен, что связал свою жизнь с этой работой.

Чествование ветеранов предприятий, объединенных в Группу АНК «Башнефть», традиционное и проводится каждый октябрь. В этом году вообще поводов, да еще каких, поднять тост за отрасль и отдать дань уважения работникам старшего поколения было несколько. В начале лета отметили 80-летие начала переработки башкирской нефти в Уфе – день рождения «старого» завода УНПЗ, а в августе - 60-летие начала разработки одного из крупнейших в России месторождений, легендарного Арлана. В начале осени прошло традиционное празднование Дня нефтяника. И вот 16 октября, в ДК «Нефтехимик» по октябрьской традиции чествовали ветеранов нефтяной отрасли Башкирии.

Гаяз Басареев пришел в «Уфанефть» сразу после армии 20-летним юным электриком.

- Я обслуживал электроподстанции. Чем они больше были, тем, конечно, сложнее приходилось. Самая большая на 110 киловольт была. На каждой скважине свое электрооборудование, вот за это все электрическое хозяйство я отвечал. А еще у нас был прекрасный коллектив. Мне в другие места предлагали уйти работать. Но я всегда говорил однозначно: нет, с этими ребятами я не расстанусь, – рассказывает Гаяз Басареев.

По словам ветерана, и после выхода на пенсию отношения с любимым предприятием не прекратились.

- Нам дают путевки в санаторий. Можно даже каждый год там отдыхать. Я вот через раз примерно стараюсь. Конечно на такие, как сегодня, торжественные мероприятия приглашают, обязательно посещаю, – говорит ветеран.

У Гаяза Басареева получилась очень добрая, семейная передача должностных обязанностей своему сыну, который в начале своей трудовой карьеры пришел работать на то же предприятие, где трудился его отец.

- Представляете, как получилось – он не просто на мою прежнюю должность пришел, ему даже шкаф дали тот, который за мной раньше числился.

«Башнефть» на протяжении всей своей многолетней истории, а последние годы как дочернее общество НК «Роснефть», уделяет особое значение социально-значимым проектам, в том числе, направленным на поддержку молодых работников, ветеранов предприятия, пенсионеров, детей из детских специальных учреждений. Также компания уделяет немаловажное внимание развитию спорта и поддержке здорового образа жизни среди работников и пенсионеров.

В компании успешно развивается корпоративное волонтерское движение. Под знаком «Добрых сердец» десятки работников компании принимают участие в организации традиционных социальных проектов, таких как «Подарок к школе», «Подарок Деда Мороза», «Экологические субботники», «Ветеранам – тепло наших сердец».

Фанида Рахматуллина работала оператором установки на «Уфанефтехиме».

- Я и на инертной установке работала, и на пирочистке, оттуда на пенсию вышла. Я пришла на предприятие в 1967 году, мне 23 года было, а на пенсию вышла в 1990 году. Выходит, почти четверть века, 23 года моей жизни прошли здесь. И вы знаете, все эти годы на работе прошли на одном дыхании, – вспоминает Фанида Рахматуллина.

- Сегодняшний праздник, то что мы сегодня собрались здесь в этом прекрасном зале – это дань уважения вам, уважаемые ветераны. И мы с особым волнением, с особой признательностью, благодарностью приветствуем вас. Уважаемые ветераны, мы глубоко признательны вам за ваш самоотверженный труд, за самоотдачу, за частичку души, которую вы вложили в развитие отрасли! Хотел бы пожелать вам крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, спасибо вам! – поздравил ветеранов директор по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов.

Раис Ягафаров в вычислительном центре на заводе «Уфанефтехим» тоже отдал заводу значительную часть своей жизни – 41 год. Для него предприятие – это не просто место работы: он работал с самого запуска завода, на его глазах легендарное предприятие росло и развивалось, превращаясь в гиганта башкирской промышленности.

- Я заведовал на установке управления машинами. Это были прекрасные годы, у нас был прекрасный коллектив – небольшой и очень дружный. Сейчас после выхода на пенсию я вхожу в совет ветеранов нашей организации. Совет у нас большой – 2800 человек. Мы всеми ими занимаемся, общаемся, помогаем – работы хватает. «Башнефть» нас хорошо поддерживает.

Компания уделяет особое внимание ветеранам войны и труженикам тыла. В преддверии Нового года и Дня Победы в Великой отечественной войне, работники компании навещают каждого и вручают подарок от «Башнефти». Также в рамках осуществления благотворительной деятельности ежегодно выделяются денежные средства, направляемые на ремонт квартир ветеранов, особо нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Помимо этого компания организует отдых для ветеранов: пенсионеры «Башнефти» с удовольствием отдыхают в санаториях Республики Башкортостан, получая материальную помощь.

«Башнефть» заботится о будущем нефтяной промышленности республики, создавая все условия для работников, и чтит взрослое поколение нефтяников, благодаря которому компания может гордиться всем, чего достигла за долгую историю своего развития.

Во время праздничного мероприятия самых выдающихся тружеников, ветеранов, отдавших, без преувеличения, всю свою жизнь любимой работе, любимым предприятиям нефтяной отрасли Республики Башкортостан, наградили, вручили благодарственные письма и подарки от компании.