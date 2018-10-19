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«Башнефть» поздравила ветеранов нефтяной отрасли республики
Сюжеты:
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«Башнефть» поздравила ветеранов нефтяной отрасли республики

Сегодня, 09:47ОбществоМарат Гареев
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