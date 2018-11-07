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«Башнефть» направила 700 миллионов рублей на строительство Тимашевской развязки
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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«Башнефть» направила 700 миллионов рублей на строительство Тимашевской развязки

Сегодня, 10:22ГородМарат ГареевФото: Сергей Словохотов/ mkset.ru
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