«Башнефть» направила 700 миллионов рублей на строительство Тимашевской развязки

Наконец-то, летом следующего года очень и очень многие уфимцы смогут полной грудью вздохнуть спокойно: решится одна из главных транспортных проблем города, исчезнет эта болевая точка, мучавшая горожан на протяжении многих десятилетий – будет достроена Тимашевская автодорожная развязка*.

Ведь если не все уфимцы, то большая часть горожан хотя бы раз в жизни проезжала по этой дороге, проклиная все на свете, простаивая в пробках на железнодорожном переезде. Очень многим приходится проделывать этот путь по несколько раз в день – ездить на работу, на учебу, в город навестить родственников, по другим делам. Терпеть осталось немного: скоро эти мучения закончатся.

Одному из главных долгостроев Уфы уже более 15 лет, кто-то говорит, что более 20 лет: его так давно начинали строить, что уже позабылось, когда все началось. Но сейчас самое главное, когда все закончится: в июле 2019 года Тимашевская автодорожная развязка будет сдана в эксплуатацию, по ней начнется движение.

«Транспортная развязка на пересечении Бирского тракта с железнодорожными путями в Орджоникидзевском районе Уфы» – так официально называется Тимашевская развязка. Ее строительство оценивается примерно в 1 миллиард рублей, из которых 700 миллионов выделяет «Башнефть».

- Эта проблема коснулась и наших заводчан, которые каждое утро едут на работу по этой дороге, точно также стоя в пробках. Естественно, мы были заинтересованы в решении проблемы. Когда поступило предложение о совместной реализации этого проекта, это было еще в 2015 году, компания «Башнефть» согласилась и включила строительство этой развязки в свою благотворительную программу, которая реализуется теперь уже в рамках соглашения между Республикой Башкортостан и ПАО «НК «Роснефть», в состав которой два года назад вошла «Башнефть». И с января 2017 года проект строительства транспортной развязки реализуется в рамках этой программы, – говорит директор по взаимодействию с органами власти ПАО АНК «Башнефть» Рушан Саитов.

- Эта дорога является важной транспортной артерией, соединяющей город и Бирский тракт, соединяющей город и северную промышленную зону. Помимо этого, это единственная дорога, ведущая на единственное действующее городское кладбище, Тимашевское. В этой связи проблема переезда через железнодорожные пути в этом месте была очень острой, актуальной. Для решения этой важной транспортной проблемы была начата реализация этого проекта, – говорит замначальника управления по строительству и ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.

Часть этапов по строительству переездов полностью завершены, другая часть находится на стадии завершения. Одной из самых серьезных проблем при строительстве путепровода был вынос (перенос в сторону, прим.) инженерных сетей, которые проходили как раз в том месте, где нужно было строить путепровод. Это 640 метров сетей водопровода, питающего всю северную жилую часть города (Черниковку), 771 метр сетей газопровода диаметров 720 миллиметров, более километра сетей связи. Все это на сегодняшний день выполнено на 100%.

Устройство 4 опор и двух устоев, монтаж балок пролетных строений (пролеты – это сам путепровод, если проще говорить, по которому и будут ездить машины) – эти работы также полностью выполнены. Сейчас проводятся работы по отсыпке подходов к путепроводу, а также устройство локальных очистных сооружений, эти работы выполнены более чем на 70%.

- Совместно с проектным институтом, проектирование осуществляет Институт «Гипростроймост», нами были проведены расчеты, которые показали, что даже с учетом ежегодного прироста количества автомобильного транспорта в Уфе, выбранная схема обеспечит непрерывное движение (без заторов и пробок, прим.) в течение 20 лет, – говорит Константин Паппе.

- Первоначальный проект, точнее, даже не проект, а решение о том, что в этом месте необходимо строить транспортную развязку, путепровод, было принято еще в 1981 году. Инициатором этого решения, кстати, была компания «Башнефть». Я сам с 1983 года занимался дорогами, знаю ситуацию: этот транспортный узел всегда мучил нас. Близлежащие поселки Тимашево, Турбаслы, Старые и Новые Черкассы были практически отрезаны от нормального обслуживания. С решением этой транспортно-логистической проблемы открывается свободный доступ в северную часть республики. Исчезнут многочасовые пробки, в которых вынуждены простаивать жители Уфы, грузовой и пассажирский транспорт, – говорит первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы Игорь Трухневич.

- Строительство путепровода через железную дорогу ничуть не легче и не проще, чем строительство моста через реку, это такой же сложный комплекс работ. Здесь особенно нелегко было: выносов очень много – газ выносили, воду. Еще и болото с зарослями тростника, приходилось вырубать и осушать. А вообще – обычная работа для меня, я сорок лет мосты строю. За все годы я не помню ни одного случая нарушения сроков сдачи объектов. Так что этот путепровод тоже сдадим вовремя, – говорит начальник участка «Мостотряда № 30» Александр Санкин.

В рамках реализации благотворительной программы «Башнефти» в последние два года, 2017-й и 2018-й, работы по развитию дорожной инфраструктуры проходили в Уфе и в 12 районах республики.

Работа по реализации дорожной программы ПАО АНК «Башнефть» подразделяется на два больших направления: во-первых, это строительство и ремонт дорог, которое осуществляется совместно с администрациями районов республики и с Фондом социальных целевых программ Республики Башкортостан, через который производится финансирование по благотворительной программе компании.

Во-вторых, это тоже важная, значительная часть работы, реализуемая ООО «Башнефть-Добыча» (дочернее общество ПАО АНК «Башнефть») –строительство и ремонт промысловых дорог. Это дороги, которые связывают между собой производственные объекты компании. Это работа, которая имеет большое значение не только для самой компании, но и для жителей соответствующий районов, сел и деревень.

Дело в том, что это не муниципальные дороги, которые находятся на балансе сельсоветов и за состояние которых несут ответственность руководители районов. Промысловые дороги – это часть логистической системы «Башнефть-Добычи», дороги, построенные предприятием, находятся на ее балансе, поддерживаемые ею в рабочем техническом состоянии.

Для предприятия промысловые дороги – это в каком-то смысле больная тема. Дело в том, что они зачастую проходят через деревни или недалеко от населенных пунктов, и люди, жители этих деревень, охотно ими пользуются. Или даже не только охотно, но порой и от безысходности, когда на ремонт своей деревенской дороги, находящейся на муниципальном балансе, у сельсоветов нет денег.

Деревенская дорога со временем ожидаемо разбивается, доходя до той кондиции, когда по ней и внедорожник не проедет. Вот тут местным жителям на выручку и приходят промысловые дороги «Башнефть-Добычи», которые по объективным причинам (производственная необходимость) всегда содержатся в рабочем состоянии. Кстати, часто местные жители предъявляют компании незаслуженные претензии: мол, ездят такие-сякие на своих грузовиках и тракторах, разбивают наши дороги. Ну, просто люди-то не знают, что это не их дороги.

Тем не менее и для себя, для компании, и для людей «Башнефть» ежегодно тратит десятки миллионов рублей на строительство и ремонт этих промысловых дорог, активно используемых жителями районов. И это выходит далеко за объемы той части благотворительной программы «Башнефти», направляемой на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры общего пользования.

Один из последних крупных объектов благотворительной программы – ремонт дороги к селу Байгильды Дюртюлинского района. По фотографии (см. ниже) видно, дорога не то что отремонтированная, она практически новая с идеально ровной поверхностью. В настоящее время проходят работы по отсыпке обочины, то есть, благоустройство дороги.

На следующих фотографиях (см. ниже) широкий асфальтовый подъезд к деревне Карякино Краснокамского района. Длина дороги 9 километров. Состояние дороги в дополнительных комментариях не нуждается.

На следующем фото (см. ниже) уже промысловая дорога. Это село Дмитриевка Уфимского района, под Уфой после Затона. На фото прекрасно видна разница между муниципальной дорогой – она слева, это по сути грунтовая дорога, и промысловой дорогой на балансе «Башнефть-Добычи». Эта дорога используется жителями поселка и уфимцами – по ней удобно и комфортно доехать до Лесхоза к садам и дачам

Программой ремонта и строительства дорог в башкирских деревнях – муниципальных по благотворительной программе и промысловых дорог на балансе компании – решается еще одна крайне важная проблема. По разбитым дорогам не могут проехать не только машины жителей деревень и общественный транспорт, но и, например, школьные автобусы.

Эта история как раз про село Карякино Краснокамского района. Школьные автобусы, возившие детей, не могли проехать по той дороге, которая вела в деревню, настолько она была разбита. И эти 7-9 километров детям, в том числе младшеклассникам и в дождь, и в лютый мороз приходилось идти пешком от дома до своего школьного автобуса и обратно после уроков. Иногда, конечно, детей подвозили на этом участке на местном «УАЗике», но мучения от этого были не легче. Сейчас школьный автобус их довозит практически до дома.

То, что школьный автобус не мог проехать к Карякино – это полбеды. В деревню не мола подъехать «Скорая помощь». Людей приходилось на попутках по колдобинам, рискуя застрять, везти до большой дороги, где ждала «Скорая». А это уже не просто неудобство, это риск для здоровья и жизни людей.

Только в 2018 году, который еще не закончился, было реализовано несколько крупных инфраструктурных проектов. Это, в частности, описанный выше ремонт дорог в селе Байгильды Дюртюлинского района и деревне Карякино Краснокамского района. Стоимость работ по обоим проектам – 75 миллионов рублей.

Помимо этого, «Башнефть» профинансировала строительство и ремонт транспортных объектов – дороги, городские и сельские улицы, мосты – в ряде других районов республики: Ишимбайском, Белебеевском, Балтачевском, Бакалинском, Благовещенском, Еремекеевском, Калтасинском, Татышлинском, Чишминском.

Всего благотворительная программа «Башнефти» (включая дороги и не только) реализуется в 19 городах и 51 районе Башкирии, на территории которых проживает 87% населения республики. Общий объем ежегодного финансирования программы – 4 миллиарда рублей, направляемых на развитие социальной инфраструктуры Башкирии, развитие физкультуры и спорта.

*ТТХ Тимашевского путепровода:

Протяженность – 161,34 метра,

Протяженность подходов – 862,66 метра,

Количество полос движения – 3,