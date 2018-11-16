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В Уфе восстановили движение автобусного маршрута №280

16 ноября 2018, 08:40
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
Автобус движется от микрорайона Михайловка Green в город.

Сегодня, 16 ноября, участник проекта «Уфалогия Транспорт» Андрей Колесников сообщил Медиакорсети хорошую новость о том, что возобновилось движение автобусного маршрута №280 от микрорайона Михайловка Green в город.

- Сел на 280-й. Ходят нормально. Люди обсуждают - вот второй день как возобновили. Теперь не нужно каждый раз на такси ездить, как две недели ездили.... На остановках в Михайловке, расписание муниципального 107-го - 5 рейсов за день - в 7 и 9 утра, в 13, в 18 и 20 вечером, и все, в другое время они не ходят. Расписание от начала 90-х, когда пригород, был вымирающими деревнями, но в наши дни это уже комфортные спальные районы, и такой транспорт здесь уже никого не устраивает, - рассказал Андрей Колесников. По его словам, сейчас маршрутки 280-е и 284-е отъезжают из Михайловки Green регулярно, с интервалом 15 минут каждая. Из Green, возможно, и отъезжают в маршрутке 3 человека. Однако по мере приближения к Затону салон уже полон людьми.

- До Гостинки ехал 40 минут. Обратно, в 18:00, маршрутки тоже идут нормально. На Фирме Мир они уже заполнены до предела. От Округа Галле сесть в них уже невозможно. Люди едут в основном до Затона и центра Михайловки, далее до Green и Суровки, остается половину салона. Но ведь Green застроен на 50%, далее пассажиров будет больше, - пояснил Андрей Колесников.

Напомним, накануне, 15 ноября, редакция Медиакорсети проводила в течение суток медиамарафон «Уфалогия» на тему транспортной ситуации в городе.

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