В Уфе восстановили движение автобусного маршрута №280

- Сел на 280-й. Ходят нормально. Люди обсуждают - вот второй день как возобновили. Теперь не нужно каждый раз на такси ездить, как две недели ездили.... На остановках в Михайловке, расписание муниципального 107-го - 5 рейсов за день - в 7 и 9 утра, в 13, в 18 и 20 вечером, и все, в другое время они не ходят. Расписание от начала 90-х, когда пригород, был вымирающими деревнями, но в наши дни это уже комфортные спальные районы, и такой транспорт здесь уже никого не устраивает, - рассказал Андрей Колесников. По его словам, сейчас маршрутки 280-е и 284-е отъезжают из Михайловки Green регулярно, с интервалом 15 минут каждая. Из Green, возможно, и отъезжают в маршрутке 3 человека. Однако по мере приближения к Затону салон уже полон людьми.