Уфалогия: Какой транспорт нужен городу

С 7.00 15 ноября до 7.00 16 ноября на нашей новостной ленте мы будем публиковать заметки уфимцев с разных точек города о транспортной ситуации. Здесь будут появляться наблюдения журналистов, блогеров, волонтеров. Также мы опубликуем заранее подготовленные или записанные в этот день мнения экспертов, участников рынка, ответственных чиновников.

Сразу скажем, что без помощи городских и республиканских СМИ этот проект был бы совсем не таким полным, многие коллеги активно подключились к проекту.

Сегодня мы надеемся услышать мнения самих уфимцев. Ответьте на эти вопросы:

Как вы добрались из дома до нужной вам точки? Что вас устраивает или не устраивает в работе транспорта? Как вы предлагаете изменить транспортную ситуацию к лучшему?

Пишите нам в комментариях в группе Вконтакте, пишите на почту редакции [email protected], пишите в Whatsapp – 8-917-775-5343. Мы ждем ваши мнения.

Следите за трансляцией и нашей новостной лентой.

14 ноября. 19.30 Телеканал "Вся Уфа" пригласил начальника управления транспорта и связи Андрея Федосова на прямой эфир. В течение 40 минут он отвечал на вопросы уфимцев, в том числе сказал, что 15 ноября на сайте ufacity.info появится новая транспортная модель города. В ней будет около 100 маршрутов. На обсуждение новой транспортной сети отводится всего две недели.

15 ноября

06.02 Наш корреспондент на остановке "Зеленая Роща" прождал всего две минуты, а когда сел в маршрут " 269, убедился, что везут быстро, но остановок не объявляют.

07.00 Спортивный комментатор Максим Балобанов на остановке "Округ Галле" убедился в том, что там уже появились небольшие пробки.

07.15 Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов вместе с командой улетает на Кипр. Перед отлетом он рассказал Медиакорсети, что к нему обращаются родители с жалобами, что их дети, воспитанники футбольной школы клуба, зачастую пешком идут две остановки до стадиона, потому что мало прямых рейсов.

07.15 Инспектор Ростехнадзора Никита Меркурьев сообщил нашему корреспонденту, что нелегалов на транспорте в Уфе больше нет.

07.30 Наш корреспондент Марат Гареев убедился в том, что в Затоне в транспортной ситуации - теперь статус-кво. Новые проблемы решены, а старые остались.

07.34 Наш корреспондент Татьяна Майорова увидела на остановке "Школьной", как из-за давки из одного автобуса чуть не выпали два пассажира,а также, что в автобусах пугают видеокамерами.

07.50 Наш корреспондент Виктория Куприянова полчаса прождала автобус, но так и не смогла напрямую добраться до ТРК "Иремель".

08.00 Уфимка Ксения Салазанова добиралась от Дмитриевки до Гостиного двора в течение часа, она мечтает использовать для поездок по городу велосипед.

08.05 Наш фотограф Сергей Словохотов увидел еще одну неправильную остановку - на М. Рыльского, здесь люди ждут автобусов не на остановке, в кармане, а перед ним. До этого мы рассказали о похожей ситуации в

08.15 Олеся Умерова увидела, как в Уфе на проспекте Октября инвалида высадили прямо на проезжую часть.