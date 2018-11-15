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Уфалогия: Какой транспорт нужен городу
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Уфалогия: Какой транспорт нужен городу

Сегодня, 06:54ГородВиктория Куприянова, Минзаля Аскарова, Марат Гареев, Татьяна Майорова, Надежда Валитова, Разиф АбдуллинФото: Сергей Словохотов/ Mkset.ru
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