Участницу проекта «Уфалогия-транспорт» зажало дверью «ПАЗика»

Под вечер в день медиамарафона «Уфалогия-транспорт» со мной произошло ЧП. Даже не пытайтесь усмотреть в этом коварный журналистский замысел. Я никогда не вру, все, увы, было на самом деле.

В седьмом часу вечера я, как обычно, возвращалась домой на 266 маршруте. Выйти решила на одну остановку раньше, чем обычно. Грязнючий ПАЗик был как обычно забит до отказа, и на выходе я оказалась одной и самых последних в очереди. Уже когда все вышли, я последняя, наконец, торопясь, протянула деньги. Водитель быстро сунул мне сдачу, и я быстро рванула к выходу.

Вся беда в том, что в этот самый момент рванул с места и автобус!!! Дверь начала закрываться, и я оказалась зажатой в дверях в едущем автобусе. И автобус не останавливался! Я так перепугалась, что у меня закружилась голова. Я чувствовала, что вот-вот полечу вниз прямо на асфальт! Наконец до него дошло, что я зависла у него в дверях, он притормозил и открыл дверь. Все это продолжалось несколько секунд, и автобус проехал всего несколько метров. Но мне они, поверьте, показались целой вечностью! У меня внутри все тряслось!

Из автобуса я сразу не вышла. Я повернулась к водителю и заорала. Да не на весь автобус, а, наверное, на всю улицу! Я была в таком шоке, что заорала даже, что сейчас прямо наберу этого их ИП Батыров, и ему мало не покажется!!

Как вел себя водитель, спросите? Никак! Он даже не извинился, а лишь бурчал что-то невнятное себе под нос!!!

Увы, будучи взволнованной, я совершила грубую ошибку. Я вышла из автобуса, не сфотографировав номер и не затребовав контакты водителя. Уже потом, когда я добралась домой, я подумала, что, может, это и лучшему. Водитель виноват, да, но кто знает, какая у него жизненная ситуация. Может, больные родители, дети, может, он единственную копейку в семью приносит, гоняя на своем ПАЗике. А я возьму и лишу его единственного заработка. Реальная проблема ведь в перевозчике, который, получая легальные маршруты, творит на улицах города такой беспредел.

Но! Кто подумает о моей жизни?? Я сегодня могла реально ноги-руки переломать, голову разбить! А им всем хоть бы хны, они там маршруты делят!

Я считаю, что ПАЗики Батырова - это ничуть не меньшее зло, чем нелегалы! И большой вопрос еще, от кого сколько проблем! Это мало того, что вонь и грязь, это еще и полное отсутствие безопасности, как показал мой пример!!! Скажете ездить на такси, дорогие чиновники и перевозчики? Нет уж! Как гражданин, я имею полное право на общественный транспорт и будьте добры обеспечьте его уже наконец! Сколько можно?! Вы ждете, что люди начнут сгорать в автобусах и выпадать из них?