«В выходные не дождешься» - уфимцы рассказали о проблемах с трамваями

- Люди еще предпочитают другой вид транспорта. К тому же, еще и 7-ой маршрут закрыли, он ездил с Пушкина до ЖД вокзала. Мы по плану за час должны сделать 790 рублей. Но мы его выполняем, - рассказывает она.