Базар-вокзал: Путешествие в город «скрашивает» соседство с бомжами

В целом впечатление от остановки «Железнодорожный вокзал» в Уфе получилось противоречивым. С одной стороны, прибывающим в город пассажирам поездов и электричек достаточно удобно до нее добраться – из нового здания вокзала в подземный переход идет специальный «рукав» с траволатором, или, по-другому, пассажирским конвейером. Если у вас большие дорожные сумки, вы можете поставить их на движущуюся дорожку и спокойно добраться до подземного перехода, откуда можно подняться на остановку.

Долгое время эскалаторы, поднимающие пассажиров наверх, к остановке, не работали. На все гневные возгласы в адрес администрации вокзала, пассажиры получали неизменный ответ: за эту территорию отвечает районная администрация. К счастью, сейчас работают аж целых два из трех эскалатора – оба на подъем.

В самом переходе имеются три лестницы – две ведут на остановку трамвая, одна – на автобус. Поднимаемся по последней и на выходе из перехода встречаемся с группой бездомных. Для тех, кто уезжает с «Железнодорожного вокзала» каждый день, секрета нет – эти люди живут там круглый год. Благо, прямо на выходе из подземного работает отопление. Естественно, запах стоит соответствующий.

Преодолев подземку, гость башкирской столицы оказывается на остановке общественного транспорта. Прямо на выходе в нос вновь ударяет крутой запах – на этот раз мочи. Буквально пару секунд достаточно, чтобы понять, откуда он исходит – в общественный туалет превратили стену того же подземного перехода.

Утром, около 8:30 часов, на остановке не так много народа – микроавтобусы прибывают постоянно. Некоторые из них, например, 74-й маршрут, приезжают уже переполненными – их конечная остановка теперь находится в Нижегородке. Остальные подходят пустыми и «загружают» салон под завязку.

При довольно слабом транспортном потоке автобус более пяти минут ждать не приходится. Маршруты «Башавтотранса» подходят по расписанию аккурат к прибытию электричек, а «Газели» и «Спринтеры» курсируют постоянно.

Пассажиры в целом довольны транспортом. После нескольких коротких бесед становится ясно, что главные претензии – к самому остановочному комплексу.

- Я каждый день езжу из Чишмов на работу в Уфу, мне удобнее на электричке добираться. Работаю продавцом на Центральном рынке, - говорит Альфия Низамова. – Конечно, с утра народу полно, в автобусе тесно. Но что уж поделать, большой город все-таки, - продолжает она.

Еще один пассажир Фарит Ахтямов также не видит проблемы с транспортом.

- Электрички ведь рано приходят, на работу успеваем, даже если автобус задерживается. Работаю на стройке в центре, мне и на трамвае можно, и на 74-м. Долго не жду обычно, что-нибудь всегда приезжает, - делится он.

По словам опрошенных на остановке людей, главная проблема общественного транспорта – слишком мало больших автобусов.

- Одно дело, когда в Нефазе едешь, а другое – Газели. В большом автобусе и безопаснее, - говорит Фарит Ахтямов.

Остановка общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» - яркий пример того, что Уфа не очень хочет становиться туристическим городом. Ведь там, помимо хорошо спрятанного расписания движения автобусов «Башавтотранса», практически нет никаких признаков того, что это – ворота в город. Ни электронных табло, ни дубляжа на иностранных, или языках народов России. Нет и условий для того, чтобы в автобус мог зайти инвалид-колясочник.