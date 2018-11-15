Люди едут, как сосиски: водитель автобуса из Инорса рассказал о нехватке машин

После изменений осталось всего 40 машин, согласно дорожной карте. В час пик на остановке у церкви, где основной жилой массив, утром не протолкнуться. До драк, конечно, не доходит, но порой в автобус не забраться, люди едут, похожие на сосиски - всем нужно успеть на работу. На наши 3 маршрута пазиков выделили всего 40 мест, мы уезжали с утра с разницей в 1 минуту и видели друг друга. А сейчас разница 3 минуты, с утра едем переполненные. По хорошему, нужно 70-80 машин, как раньше. На 298 маршруте еду в среднем час до МЕГИ, с малым количеством машин маршрут растягивается, пассажирам приходится ждать дольше. Те, кто раньше здесь работали, ушли искать другое место - так как всего 40 мест было. Оформились как нужно и теперь у легальных перевозчиков, но в другом месте. А в Инорсе машин, конечно, не хватает.