В Уфе кардинально изменится район возле Монумента Дружбы

Группа компаний «Жилстройинвест» была основана больше 20 лет назад, в 1997 году. За это время она возвела уже более 20 жилых объектов и 6 бизнес-центров – это 540 000 м2 и более чем 8000 квартир. Лишь за последние несколько лет ГК «Жилстройинвест» построила такие жилые комплексы, как «Парус», «Апельсин», «Олимп», «Айгуль», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона», «IDEL» и «Тихая Роща» и «Аристократ». Сейчас началось возведение ЖК «Символ».