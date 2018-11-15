Двор без машин: Облик жилых комплексов Уфы должен быть именно таким

Как правило, все застройщики сообщают клиентам, что возводимые ими жилые комплексы будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой – спортивными и детскими площадками, автопаркингами и т.д. Однако на деле нередко выясняется, что информация о парковках «не вполне соответствует действительности». Обещанные места для парковок могут оказаться собственностью ближайшего торгового центра, который очень быстро вводит плату за нее. В итоге большинству жильцов приходится решать проблему хранения своего автомобиля самостоятельно. К сожалению, подобные примеры встречались и в Уфе.

Между тем, Группа компаний «Жилстройинвест», которая, к слову, единственная в Уфе, недавно получила звание «Надежный застройщик России 2018», с максимальной ответственностью подошла к обеспечению жильцов своих домов элементами благоустройства.

Каждый жилой комплекс, который построила ГК «Жилстройинвест», полностью наделен всеми обещанными при продаже объектами инфраструктуры. К дворам и паркингам это относится в полной мере. Наглядным подтверждением тому являются жилые комплексы «Четыре сезона» и «IDEL», расположенные на проспекте Октября.

Внутренний двор между домами можно смело называть идеальным городским двором. Огромное пространство, заполненное горками, каруселями, качелями, туннелями, спортплощадками и прочими развлечениями, стало грандиозным детским городком.

- Эта площадка возведена в соответствии с концепцией «Двор без машин», здесь видны все преимущества данного правила. В двор нет входа с улицы, туда не попадут ни посторонние люди, ни автомобили, как это обычно происходит в стандартных городских дворах. Таким образом владельцы квартир в этих домах могут не беспокоиться за безопасность детей, гуляющих во дворе, и сами комфортно проводить там время, наблюдая за ними, - рассказал генеральный директор ГК «Жилстройинвест» Ринат Салихов.

Для проезда автомобилей «скорой помощи» или пожарных предусмотрены большие ворота, так что вопросы, связанные с безопасностью жильцов, тоже продуманы.

Кстати, концепция «Двор без машин» применяется во всех проектах жилых комплексов, которые строились, строятся и будут ещё построены ГК «Жилстройинвест». К примеру, в тех же жилых комплексах «Четыре сезона» и «IDEL» предусмотрена трехуровневая подземная парковка на 1127 мест. Территория комплекса очень продумала и устроена таким образом, что на этаж своей квартиры жильцы смогут попасть на лифте сразу из паркинга. А также с паркинга можно выйти на проспект Октября или дойти за пару минут до одного из ближайших магазинов, расположенных здесь же, в жилом комплексе. Кстати, на крыше торговой галереи расположится еще одна детская площадка.

Подземный паркинг – дорогостоящее решение, тем не менее в ГК «Жилстройинвест» никогда не экономят на комфорте жильцов своих объектов. К тому же, есть возможность приобрести машиноместо как в рассрочку, так и арендовать его. Гостевой визит на автомобиле в ЖК «Четыре сезона» обойдется в 15 рублей за час, а аренда по договору - 80 рублей в день.

Практически в любом из жилых комплексов ГК «Жилстройинвест» есть возможность приобрести машиноместо в рассрочку с оформлением в собственность. Приятные впечатления будущих собственников жилья дополняет возможность заказать индивидуальные проекты для своих квартир. Подробную информацию можно уточнить по телефону +7 (347) 289-90-05 или на сайте https://js-invest.ru .

Самый свежий проект – Жилой комплекс «Символ» возле Монумента Дружбы. В нем также предусмотрен трехуровневый подземный паркинг на 340 машиномест и внутридворовое пространство, которое тоже строго соответствует концепции «Двор без машин».

Земля под ЖК «Символ» приготовила для проектировщиков и строителей немало сюрпризов.

- Хотя эта площадка и имеет V категорию устойчивости относительно карстовых провалов, что означает возможность строительства жилых объектов любой высотности, но подземные родники и уклон в этом месте были чреваты деформационными процессами в будущем за пределами строительной площадки и прилегающей территории. Чтобы предотвратить их, было решено усилить склон по технологии струйной цементации Jet-2 – когда бурятся скважины и заполняются цементом. Подземные родники были спрятаны в трубы и отведены к Сутолоке, - рассказал Дмитрий Горбунов, директор компании «Конструктив», которая является партнером ГК «Жилстройинвест» в работе над ее проектами.

После проведения такой масштабной подготовительной работы строители уже приступили непосредственно к возведению домов. Для трех будущих домов высотой в 21, 25 и 34 этажа там сейчас закладывают фундамент.

В этом проекте ярко проявилась готовность Группы компаний «Жилстройинвест» обустраивать комфортную городскую среду рядом со своими объектами. Точно так же, как и возле жилых комплексов «Четыре сезона» и «IDEL», где обустроен комфортный сквер, пустырь рядом с Монументом Дружбы также превратится в уютное место отдыха с уютными тенистыми аллеями, преобразятся и берега Сутолоки, которая наконец-то станет комфортной для прогулок горожан.

– На самом деле инфраструктура и окружающая среда очень важны для людей, приобретающих жилье, им хочется быть уверенными в безопасности и комфорте своей семьи, – считает начальник отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. – Так что, облагораживая территории рядом с нашими объектами, мы одновременно приносим пользу городу и укрепляем стоимость возводимого нами жилья.

Существенный вклад ГК «Жилстройинвест» в благоустройство городского пространства заключается ещё и в том, что неумолимо преображаются также и территории, расположенные рядом с освоенными площадками. Ведь цивилизованные городские власти вряд ли захотят оставить разбитый асфальт и грязь рядом с качественной и цивилизованной инфраструктурой.

Для справки

Группа компаний «Жилстройинвест» была основана больше 20 лет назад, в 1997 году. За это время она возвела уже более 20 жилых объектов и 6 бизнес-центров – это 540 000 м2 и более чем 8000 квартир. Лишь за последние несколько лет ГК «Жилстройинвест» построила такие жилые комплексы, как «Парус», «Апельсин», «Олимп», «Айгуль», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона», «IDEL» и «Тихая Роща» и «Аристократ». Сейчас началось возведение ЖК «Символ».