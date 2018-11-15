В Уфе застройщик показал, как выглядит современный паркинг

Сегодня, 15 ноября, в день проведения марафона «Уфалогия-транспорт», Медиакорсеть совершила экскурсию в подземный паркинг Жилого комплекса «Четыре сезона», расположенного на проспекте Октября в Уфе.

Жилые комплексы «Четыре сезона» и «IDEL» уже заслужили репутацию достопримечательностей башкирской столицы, их демонстрируют гостям города. Между тем, как оказалось, там есть не менее интересные места, достойные подробного описания, не только снаружи, но и внутри и даже на подземном уровне. Речь идет о трехуровневых подземных паркингах, устроенных по самым современным требованиям.

Корреспонденты Медиакорсети побывали в паркинге Жилого комплекса «Четыре сезона» (это высотный дом, напоминающий издалека букву «М»). Он состоит из трех уровней, но словами это строение описать невозможно. Только попав внутрь, понимаешь, насколько грандиозную работу провели архитекторы, проектировщики и строители. Подземный паркинг – дорогостоящее решение, тем не менее в ГК «Жилстройинвест» никогда не экономят на комфорте жильцов своих объектов.

Экскурсию по паркингу для Медиакорсети провел сотрудник ГК «Жилстройинвест».

Всего в двух подземных паркингах под жилыми комплексами «Четыре сезона» и «IDEL» набирается 1127 машиномест, из них 528 парковочных мест относится к паркингу ЖК «Четыре сезона», который уже запущен в эксплуатацию.

Первый уровень из 128 машиномест предназначен для гостей и арендаторов. Он оборудован шлагбаумами, паркоматами и платежными терминалами. Паркоматы снабжены также домофонами, которые при возникновении технических вопросов позволяют оперативно связаться с персоналом управляющей компании.

15 минут в паркинге можно пробыть бесплатно. Этого времени должно быть достаточно, чтобы, например, приехать на такси, выгрузить из него покупки или иной багаж и отпустить машину. Час пользования паркингом стоит всего 15 рублей. Таким образом если к жильцам дома приедут гости и припаркуют здесь свой автомобиль, то за три часа парковки им придется заплатить всего-то 45 рублей.

Автомобили в паркинге, по сути, движутся по кругу, занимая полагающиеся им места.

На всем пространстве паркинга, на каждом его уровне, электрическое освещение оборудовано датчиками движения, что вполне соответствует тактике энергосбережения. При этом возле каждого парковочного места есть автономное освещение, которое автомобилист может включить и выключить самостоятельно.

Все уровни паркинга также снабжены современными системами вентиляции, сигнализации, дымоудаления и пожаротушения. Изображения с почти полсотни видеокамер выведены на мониторы и доступны сотрудникам службы охраны.

Второй уровень, имеющий 196 мест, предназначен только для автомобилей жильцов. На въезде и выезде установлены шлагбаумы, бесконтактными ключами для которых являются радиометки, нанесенные на лобовые стекла автомобилей. В одном из закутков паркинга мы заметили рядом с автомобилем мотоцикл, укрытый чехлом.

- Его хозяин, который живет здесь, связался с руководством и получил разрешение хранить здесь своего «железного коня». А почему бы и нет? Места он занимает немного. Мы всегда готовы пойти навстречу жильцам, - объяснил представитель компании.

Третий уровень паркинга (точнее минус третий, самый нижний), состоящий из 204 мест, доступен арендаторам. Внешне он ничем не отличается от второго. Аренда машиноместа сроком от одного месяца до 11 месяцев здесь по договору обойдется здесь в 80 рублей в день.

Безусловное преимущество этого подземного паркинга перед другими, которые, к слову говоря, есть в каждом жилом комплексе, построенном ГК «Жилстройинвест», - это наличие лифта, позволяющего жильцам подняться на любой этаж.

- В жилых комплексах, которые были возведены нашей компанией ранее, жильцы попадали из подземного паркинга в подъезды через улицу. Но, начиная с ЖК «Четыре сезона», в паркингах теперь есть лифты, и на этаж своей квартиры жильцы смогут попасть с комфортом и на лифте.

Паркинг под Жилым комплексом «IDEL» пока не готов. Он будет примерно таким же, с той лишь разницей, что первый (верхний) его уровень будет предназначен для посетителей супермаркета , который расположится на первом этаже главного здания – 31-этажного красавца, именуемого «IDEL Tower». Въезд в этот паркинг будет доступен как непосредственно с проспекта Октября (в основном - для посетителей торгового центра), так и с боковых сторон комплекса (для жильцов).

В любом из жилых комплексов ГК «Жилстройинвест» есть возможность приобрести машиноместо в рассрочку с оформлением в собственность.

До сдачи ЖК «IDEL» осталось ждать совсем недолго. Кстати, в нем ещё осталось небольшое количество свободных квартир, которые можно приобрести, а также незанятые машиноместа в подземном паркинге. Приятные впечатления будущих собственников жилья дополняет возможность заказать индивидуальные проекты для своих квартир.

Более подробную информацию можно уточнить по телефону +7 (347) 289-90-05 или на сайте https://js-invest.ru .

Для справки

Группа компаний «Жилстройинвест» была основана больше 20 лет назад, в 1997 году. За это время она возвела уже более 20 жилых объектов и 6 бизнес-центров – это 540 000 м2 и более чем 8000 квартир. Лишь за последние несколько лет ГК «Жилстройинвест» построила такие жилые комплексы, как «Парус», «Апельсин», «Олимп», «Айгуль», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона», «IDEL» и «Тихая Роща» и «Аристократ». Сейчас началось возведение ЖК «Символ».

Головной офис ГК «Жилстройинвест»: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 51