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Износ электротранспорта в Уфе приблизился к критической отметке

15 ноября 2018, 18:30
Фото: Сергей Словохотов. / Mkset.ru
23.25 Редакция.

На сегодняшний день износ трамваев и троллейбусов в Уфе достиг критической отметки. Об этом Медиакорсети в телефонном разговоре сообщил заместитель исполнительного директора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов.

- Износ трамваев достиг 98%, а износ троллейбусов – 96%, - шокировал цифрами Радик Нурлыгаянович.

В этом году мы готовили письмо в Госкомтранс РБ заявку о включении нас в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) с целью приобретения на следующий год 10 троллейбусов и 10 трамваев. Какое решение принято по нашему письму, мы пока не знаем.

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