Износ электротранспорта в Уфе приблизился к критической отметке

На сегодняшний день износ трамваев и троллейбусов в Уфе достиг критической отметки. Об этом Медиакорсети в телефонном разговоре сообщил заместитель исполнительного директора по эксплуатации МУЭТ Радик Зарипов.
- Износ трамваев достиг 98%, а износ троллейбусов – 96%, - шокировал цифрами Радик Нурлыгаянович.
В этом году мы готовили письмо в Госкомтранс РБ заявку о включении нас в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) с целью приобретения на следующий год 10 троллейбусов и 10 трамваев. Какое решение принято по нашему письму, мы пока не знаем.