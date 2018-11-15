Износ электротранспорта в Уфе приблизился к критической отметке

В этом году мы готовили письмо в Госкомтранс РБ заявку о включении нас в Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) с целью приобретения на следующий год 10 троллейбусов и 10 трамваев. Какое решение принято по нашему письму, мы пока не знаем.