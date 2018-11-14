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В Уфе изменился режим освещения города

14 ноября 2018, 10:59
Фото: Пресс-служба администрации Уфы
Ночью город будет освещаться на протяжении четырех часов.

На сегодняшний день общее освещение по городу включается в 17:45 и выключается в 08:10, при этом график работы, так называемого «ночного режима», был с 23:30 до 06:30, сообщили в администрации города.

На сегодняшний день этот график изменен – «ночной режим» работает с 01:00 до 05:00.

В МУЭСП «Уфагорсвет» рассказали о создании пилотного проекта по созданию современного диспетчерского центра для автоматизированного управления наружным освещением и дорожным движением в городе. Власти полагают, что это значительно сэкономит время и затраты на ГСМ.

В 2018 году установлены более 15 «Блоков управления наружным освещением». Всего на данное время установлено 357 таких блоков.

Сейчас ведется работа по замене светильников с ртутными лампами на светильники с натриевыми лампами, устанавливаются светодиодные светильники наружного освещения, ведутся работы по модернизации светильников наружного освещения.

Напомним, ранее в правительстве Башкирии обсудили вопрос о переходе на нормативное освещение населенных пунктов. Как выяснилось, темных пятен на карте Башкирии еще много, в том числе и в Уфе.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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