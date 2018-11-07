Не с топорами, так с фонариками: в Уфе дети освещают дорогу в школу смартфонами

К сожалению, история, когда выходишь из дома темным осенним вечером, а вокруг – тьма кромешная, для уфимцев вовсе не в новинку. Во многих частях города есть определенные проблемы с освещением, но микрорайон Глумилино в этом плане рекордсмен: фонарных столбов нет на протяжении сотен метров.

Так, например, жители дома по адресу Глумилинская, 10 (возле частного сектора) вынуждены добираться до ближайших школ, детских садов, магазинов и остановок общественного транспорта вслепую: по ул. Шайхзады Бабича от ул. Глумилинской до ул. Российской стабильно темно каждый вечер. Хорошо, что у школьников сейчас есть смартфоны с фонариками, и с помощью гаджетов толпа одноклассников каждое раннее утро идет на учебу.

- В темное время суток идти по этому тротуару, который не мешало бы тоже отремонтировать, нужно в полной темноте. Детям в ближайшую школу приходится в зимнее время ходить и подсвечивать дорогу фонариками. Альтернативной дороги нет, - рассказывает жительница микрорайона Глумилино Айгуль Ишбулатова.

- Зимой за тротуаром почти не следят и не чистят, даже после звонков в соответствующие предприятия, отвечающие за уборку снега. Мной и моими соседями составлялись обращения в администрацию города по поводу этого участка дороги и освещения на нем, но в ответе было сказано, что такие работы на предусмотрены.

Женщина вместе с соседями неоднократно обращалась в администрацию района. Один из ответов первого заместителя администрации Октябрьского района Гафарова Р. Р. звучит следующим образом:

- Планом текущего года и выделенными лимитами финансирования капитальный ремонт асфальтового покрытия пешеходного тротуара по ул. Новогорная не предусмотрен. Данный вопрос учтен, взят на контроль и будет рассмотрен при условии целевого финансирования.

- На сегодняшний день МБУ по благоустройству Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан выполнены работы по ямочному ремонту дорожного полотна по ул. Новогорная. В настоящее время дорога на участке улично-дорожной сети, указанном в обращении, находится в удовлетворительном состоянии.

В «удовлетворительном» состоянии. Это как? Пойдет, не так уж и плохо, потерпят? Получается, пока деньги на финансирование ремонта не появятся, дети (напомним, рядом частный сектор) будут бродить между многоэтажками и гаражами в поиске одной-единственной тропы до школы. Ведь в целом да, это и правда удовлетворительно: до школы же добираются в итоге. Можно еще школьникам класть в карманы перцовые баллончики – эдакий урбанистический вариант «бурзянских топориков». В конце-то концов, кто говорил, что грызть гранит науки легко и приятно?