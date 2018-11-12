Темная Башкирия: В правительстве решили наладить освещение на улицах

Сегодня на оперативном совещании в правительстве обсудили ситуацию с наружным освещением улиц в городах и населенных пунктах. Как выяснилось, темных пятен на карте Башкирии еще много, в том числе и в Уфе.

Министр ЖКХ Михаил Киреев доложил, что в Уфе с 23.30 до 6.00 отключают 65% светоточек, это экономит бюджету города 9 млн руб в месяц. На практике это выглядит так: одна из трех лампочек наружной сети горит, а две отключают.

В Стерлитамаке отключают почти весь свет на улицах с 3 до 4 часов ночи, это экономит 600 тыс руб в месяц. В Ишимбае и Салавате свет горит всю ночь.

Фото: Youtube.com

Мэр Уфы Ульфат Мустафин отчитался о ситуации в Уфе подробнее:

- Дорожная сеть Уфы насчитывает 1567 км на 1728 улицах. Обеспеченность сетью наружного освещения составляет 52%.

Если цифры перевести на простой язык, то получается, что Уфа наполовину темная.

По словам Ульфата Мустафина, Уфе надо осветить 542 объекта, включая детсады, школы, подходы к ним, населенные пункты-спутники (например, Зинини, Нагаево и Жилино). Надо установить дополнительно 11 121 светоточку, на что необходимо 264 млн руб.

- Темно в городе, - ответил на вопрос Радия Хабирова новый мэр Уфы, - надо работать над этим.

Ранее министр ЖКХ Михаил Киреев предложил возобновить программу модернизации наружного освещения населенных пунктов Башкирии.

Эту тему продолжил затем глава администрации Бураевского района Борис Нурисламов. Район на начало года был освещен примерно на 20%.

- За год мы установили еще 338 светильников, и освещенность достигла 30%, - сказал Борис Нурисламов. – Мы просим возобновить действие программы модернизации наружного освещения. Тогда с 2011 по 2015 годы по этой программе у нас было установлено 650 светильников. Нам одним трудновато эту проблему решить.