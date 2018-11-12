Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Темная Башкирия: В правительстве решили наладить освещение на улицах
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c2

Темная Башкирия: В правительстве решили наладить освещение на улицах

Сегодня, 13:23ПолитикаРазиф АбдуллинФото: Youtube.com
Читайте
также
«Интервью, которого никогда не было»: в Уфе презентовали Мустая Карима
Миллиарды из камня: Как в Башкирии хищнически добывали плитняк
Мешок гречки, или почему я давал милостыню офицеру ОМОНа
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина