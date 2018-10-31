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В Уфе объявили сбор теплых вещей для бездомных

31 октября 2018, 08:25
Фото: ufacity.info
Одежду для малообеспеченных людей принимают на Гастелло, Цюрупы.

Инициативная группа помощи бездомным людям в Уфе «Гелиос» объявила об очередном сборе продуктов и теплой одежды для малообеспеченных людей.

- Нам нужны теплые куртки, трико, перчатки, шапки и обувь. Пожалуйста, переберите свою одежду дома, возможно, найдете что-то лишнее! - говорится в сообщении группы Вконтакте. Сбор продуктов, одежды, обуви и лекарств идет на Гастелло по ул. Фурманова, 5. Контактное лицо: 89173613590 Альфиза.

Вещи, обувь для взрослых и детей также принимают в Советском районе Уфы на базе Республиканского ресурсного центра «Семья» по улице Цюрупы, 102. Также в Отделении оказывают психологическую помощь и консультируют по правовым и социальным вопросам, сообщают в мэрии.

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