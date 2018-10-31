В Уфе объявили сбор теплых вещей для бездомных

Вещи, обувь для взрослых и детей также принимают в Советском районе Уфы на базе Республиканского ресурсного центра «Семья» по улице Цюрупы, 102. Также в Отделении оказывают психологическую помощь и консультируют по правовым и социальным вопросам, сообщают в мэрии.