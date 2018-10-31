В Башкирии активистке взломали дверь из-за заявлений о клевете

- Примерно в полдень все началось и в три часа завершилось, - рассказала Медиакорсети Альфия Узянбаева. – Взломали дверь, ворвались сотрудники полиции, в постановлении нет номера уголовного дела и в качестве кого я приглашалась. У них в постановлении указан осмотр жилища. Я ушла, и не знаю, что там сейчас они делают. В разговоре мне сказали, что осмотр делают на основании заявления депутата Госсобрания Дениса Назарова об информации в соцсетях.