В Сибае обсудили вопросы присоединения педколлежда к СиБГУ

Процесс объединения учебных заведений временно приостановлен.

В Сибае 10 января обсудили вопрос о присоединении Сибайского педагогического колледжа в местный филиал Башкирского государственного университета. В распоряжении редакции имеется аудиозапись обсуждения. В нем приняла участие министр образования Башкирии Гульназ Шафикова.

Напомним, что в декабре прошлого года преподаватели и студенты Сибайского педагогического колледжа обратились с петицией к президенту страны Владимиру Путину с просьбой сохранить юридический статус колледжа. В своем обращении они отмечали, что из дорожной карты им стало известно о том, что «объединение колледжа с СиБГУ названо ликвидацией Сибайского педагогического колледжа». В связи с этим педагоги высказали свои опасения в том, что они не сохранят свои рабочие места в Сибайском филиале БашГУ, а также, что здания общежитий и учебного корпуса останутся невостребованными.

Министр образования Башкирии Гульназ Шафикова пояснила педагогическому составу колледжа, что объединение невозможно без ликвидации юридического лица. В связи с тем, что педагогический коллектив против, процесс ликвидации учебного заведения приостановлен.

- Нам официально это все пришло только 27 декабря, где написано, что, исходя из того, что учредителем Сибайского педагогического колледжа является республика, а Башкирского государственного университета – федеральное правительство, то присоединение невозможно, возможно только через юридический процесс – ликвидацию. На основе этого министерство образования в лице министра образования приняло решение, что эту процедуру мы остановим, то есть на сегодняшний день позиция вашего учредителя в моем лице такова, что Сибайский педагогический колледж не будет ликвидирован для того, чтобы присоединить к БГУ, - сказала Гульназ Шафикова.

Между тем, она объяснила преподавателям все плюсы и минусы такого объединения.

- На сегодняшний день никто спорить не будет, что по многим рейтингам Сибайский педагогический колледж находится у нас не в зеленой, благополучной, зоне, а в зоне риска. Вы знаете, что и трудоустройство у вас в первый год очень низкое и материально-техническая база не очень. Такая же ситуация немножечко и в Сибайском институте. У вас очень хорошая образовательная программа, у вас очень хорошие выпускники, но такая ситуация сегодня сложилась на рынке. Мы предполагаем, что если мы хорошую материално-техническую базу Сибайского института и хороший коллектив Сибайского педагогического колледжа соединим, то мы получим двойной плюс, - сказала министр.

Она отметила, что подобный положительный опыт у республики уже есть – Уфимский педагогический колледж присоединился к Башкирскому государственному педагогическому университету, а авиационно-технический техникум – к Уфимскому государственному авиационному университету. По словам министра, ситуация в этих ССУЗАХ после такого объединения, улучшилась.

- Во-первых, они стали получать двойной бюджет, то есть не только из своего кармана, но и кармана большого брата, и это они хорошо делают. Материально-техническая база намного улучшилась в этих колледжах, и самое интересное, что для нас важнее всего – дети-выпускники колледжа поступают в ВУЗ, для этого не нужно сдавать ЕГЭ, то есть мы видим, что кластер, как таковой, появился, и он работает, и эти выпускники востребованы по сравнению с другими, - сказала министр.

Педагоги высказали опасение, что при ликвидации колледжа неугодные преподаватели могут потерять работу.

Гульназ Шафикова заверила, что если объединение все-таки произойдет, министерство постарается, чтобы «полностью, насколько это максимально возможно, весь педагогический коллектив будет переходить в стены Сибайского института».

Она отметила, что сейчас Сибайскому институту БашГУ самому предложено получить лицензию на среднее профессиональное образование, так как другого выхода у ВУЗа нет. В том случае, если институт получит лицензию, то тогда он станет конкурентом для колледжа.

- Для того, чтобы существовать, надо получать лицензию на среднее профессиональное образование, и вы понимаете, что те же дублирующие направления, что и у вас, и, исходя из этого, он имеет право и, скорее всего, будет делать это, если получит лицензию, заявляться на конкурс на контрольные цифры приема, - сказала министр. - Если сравнивать кадровый состав, если сравнивать материально-техническую базу, если сравнивать образовательную программу, если сравнивать все основные показатели, я боюсь, к сожалению, через 2-3 года, в любом случае, контрольные цифры приема могут перейти к Сибайскому институту, когда он получит лицензию.

Поэтому, по словам Шафиковой, педагогическому составу самому необходимо принять решение «уходить в рынок конкуренции» или «университет возьмет под свое крыло, даст свои ресурсы и тандем».