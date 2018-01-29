ГИБДД Башкирии пытается привлечь к ответственности заместителя мэра Сибая

Инспектора считают, что он покинул место ДТП, где сбил человека.

В начале января мы писали, что жители Сибая обвинили заместителя главы администрации города Наиля Халиуллина, в том, что он, находясь в нетрезвом состоянии сбил двух человек. Свои обвинения они подтверждали видеозаписью, на которой человек, похожий на Халиуллина, спорил с пешеходами, представляясь при этом таксистом.

Сам Наиль Халиуллин 9 января заявил нашему агентству, что информация о наезде - «фейк», поскольку запись была сделана год назад, а представляясь таксистам он решил подыграть молодым людям.

Как выяснилось 9 января, мировой суд Сибая прекратил дело об оставлении места происшествия. Однако инспектора сибайского отдела ГИБДД успешно обжаловали отказ мирового судьи рассматривать дело (постановление имеется в распоряжении редакции), и теперь его рассмотрят повторно.

Согласно кодексу об административных правонарушениях за оставление места ДТП Халиуллину грозит лишение прав на полтора года, либо арест на 15 суток.