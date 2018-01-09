Жители Сибая утверждают, что пьяный заместитель мэра сбил двух пешеходов

На видеозаписи, снятой пострадавшими, человек, похожий на заместителя главы города, утверждает, что он таксист.

Две жительницы Сибая сняли на видео человека, внешне похожего на заместителя главы администрации города Сибай Наиля Халиуллина. На записи мужчина утверждает, что он водитель такси. В подписи к видео говорится, что водитель автомобиля с номерным знаком «С963ХТ102», находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух девушек во дворе одного из домов в Сибае.

Сам Наиль Халиуллин факт наезда, равно как и нахождения за рулём в состоянии опьянения, отрицает.

- Это фейк, была похожая ситуация, но я никого не сбивал и тем более не был пьян, - рассказал нашему корреспонденту Наиль Халиуллин. - Был похожий инцидент в 2016 году.

Как пояснил Наиль Халиуллин, тогда ему нужно было проехать через двор, где дорогу ему преградила группа молодых людей.

- Я пытался проехать, а они сказали: «Не трамвай - объедешь», после чего спросили, не таксист ли я, я решил подыграть, - пояснил замглавы Сибая.

Также в разговоре выяснилось, что к чиновнику уже обращались сотрудники ГИБДД, но никаких подтверждений наезда не обнаружили. В свою очередь Халиуллин собирается написать заявление в полицию, чтобы найти заказчиков видео.